Spalletti torna in panchina: ha già preso la decisione

Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza di Napoli che si è chiusa in soli due anni e con uno scudetto fantastico vinto dagli azzurri 33 anni dopo, il primo dell’allenatore in Italia.

Il tecnico toscano ha deciso di prendersi un anno sabbatico ma nelle ultime settimane qualcosa potrebbe essere cambiato, ora arrivano i primi segnali riguardo un suo possibile ritorno.

Perché ci sono importanti notizie che riguardano il futuro dell’allenatore italiano attualmente Campione d’Italia, che ha deciso di fermarsi e non continuare con gli azzurri.

Calciomercato: Spalletti torna ad allenare

Luciano Spalletti può tornare ad allenare a sorpresa prima del tempo. Perché l’allenatore del club azzurro ha deciso di non rinnovare con il Napoli e dire addio alla società di De Laurentiis, lasciando a mani vuote il presidente che dopo qualche giorno ha poi scelto e annunciato Rudi Garcia come suo sostituto. Ci sono già delle voci che iniziano a circolare riguardo il futuro del tecnico Campione d’Italia.

Perché non rinnovando con il Napoli che aveva esercitato l’opzione, l’allenatore ha deciso in automatico di restare fermo 1 anno o dovrà pagare una possibile penale per tornare in panchina. Al momento però non è confermata la notizia, anzi. Però che il tecnico potrebbe iniziare a ripensare al suo anno sabbatico qualcosa potrebbe essere vero. Stesso le sue dichiarazioni ora possono essere un segnale.

Perché Spalletti è un uomo di campo, lo è sempre stato e proprio in questo momento è difficile pensare che possa restare fermo. Sicuramente ora è tornato a casa e si godrà la propria famiglia e i suoi figli, poi inizierà a pensare domenica dopo domenica quello che potrebbe accadere. Perché in Serie A e nel resto d’Europa tante squadre pensano a lui. Anche in Arabia Saudita sono arrivate maxi offerte però rifiutate.

Calciomercato: occasione Spalletti

Spalletti è la vera occasione di tutte le grandi squadre d’Europa. Perché l’allenatore può pensare di tornare ad allenare in caso dovesse arrivare l’offerta giusta che lo convincerebbe nel 2024. Ma non è detto che aspetti la fine della stagione restando fermo 1 anno.

Infatti, Spalletti può anche essere contattato da un top club nel giro dei prossimi mesi se le cose non dovessero andar bene per alcune società che lo seguono da tempo. dalla sosta invernale in poi ogni momento potrebbe essere quello giusto.

Serie A: le parole di Spalletti sul futuro

A rivelare questa notizia è stato anche lo stesso allenatore. Spalletti ha spiegato che non è detto che resterà fermo 1 anno. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Per il momento si rimane fuori, poi verso dicembre, gennaio, febbraio, darò un’occhiata a qualcosa”.