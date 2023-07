Chiellini sta tornando, l’annuncio spiazza i tifosi: ecco il suo ruolo

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Giorgio Chiellini, ecco tutti i dettagli sul nuovo ruolo che andrà a ricoprire.

C’è l’annuncio relativo al ritorno in Italia di Giorgio Chiellini. Attualmente negli Stati Uniti, tra le fila del Los Angeles Fc con cui ha vinto anche il campionato lo scorso anno, l’ex difensore della Juventus è attratto dall’idea di ritornare nel nostro paese. Ecco quale ruolo potrebbe ricoprire, l’annuncio spiazza davvero tutti.

Del ritorno in Italia di Giorgio Chiellini s’era parlato anche qualche mese fa, dopo il ribaltone societario nella Juventus. All’epoca il suo nome era stato accostato al club bianconero insieme a quello di Claudio Marchisio e Alessandro De Piero. Alla fine Elkann optò per un Cda tecnico con Ferrero presidente e Scanavino direttore generale. L’unica figura sportiva, scelta dalla nuova dirigenza, è stata quella di Giuntoli che si appresta a guidare la direzione tecnica per i prossimi cinque anni. Non sono previsti, dunque, nuovi arrivi in società: porte chiuse, almeno per il momento, per tutte le bandiere della Juventus. Ecco perché Chiellini potrebbe ricoprire un ruolo nuovo in Italia.

Nuovo ruolo per Giorgio Chiellini, il suo futuro è già deciso

E’ l’edizione odierna di Tuttosport ad avanzare questa ipotesi che trova d’accordo anche un ex leggenda del calcio italiano come Bergomi, campione del Mondo con l’Italia nel 1982 e attuale opinionista di Sky Sport.

Lo Zio conosce davvero bene Giorgio Chiellini, ecco l’annuncio riguardo il futuro dell’ex Juventus.

“Chiellini club manager dell’Italia? Giorgio è la persona giusta, incarna lo spirito della Nazionale. Può essere la figura ideale per ricoprire questo ruolo perché esprime dei valori importanti ed inoltre conosce anche Mancini. Sa cosa significa indossare la maglia azzurra ed inoltre da poco ha smesso con la Nazionale, conosce tutte le dinamiche dello spogliatoio. E’ un vero capitano, sa dire la parola giusta: l’ha fatto da calciatore e sono sicuro che potrebbe farlo anche da dirigente”.

Chiellini club manager dell’Italia, l’ex Juve entra dello staff di Roberto Mancini?

Dopo la prematura scomparsa di Vialli, la Nazionale italiana è alla ricerca di un nuovo club manager. Una figura da trait d’union tra spogliatoio, Federazione e commissario tecnico. Come annunciato da Bergomi, uno dei candidati a ricoprire questo ruolo all’interno dell’Italia può essere Giorgio Chiellini che è considerato il profilo perfetto per questa posizione.

Quale futuro per Giorgio Chiellini

Alla soglia dei 39 anni anni (li compirà il prossimo 14 agosto), Chiellini non ha ancora deciso il suo futuro. Il suo contratto con i Los Angeles Fc scadrà il prossimo 31 dicembre 2023. Per il momento il suo obiettivo è quello di concludere la stagione in MLS, successivamente penserà al proprio destino tra calcio giocato e ritorno in Italia, magari con un ruolo dirigenziale nella Nazionale.