Calciomercato Roma, super colpo per Mourinho: arriva dalla Liga

La Roma continua a lavorare in questo calciomercato per andare a rinforzare la rosa di José Mourinho. Dopo Aouar e Ndicka, il club giallorosso è pronto a definire una super operazione da LaLiga.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nome accostato in queste ore alla Lupa sarebbe stato richiesto proprio da José Mourinho, che ritiene il giocatore in questione il profilo perfetto col quale andare a rinforzare la propria formazione. Ovviamente c’è un’agguerrita concorrenza da dover affrontare, ma la Roma può contare sul carisma dello Special One che, a quanto pare, in questi giorni avrebbe già allacciato i contatti col ragazzo ed il suo entourage mettendo così le basi per un’eventuale trattativa, che ovviamente Tiago Pinto spera di poter chiudere in tempi brevi, anche perché al momento le priorità in quel di Trigoria sono altre.

Calciomercato Roma: colpo da LaLiga, ecco di chi si tratta

La Roma è senza ombra di dubbio una delle società più attive in queste prime settimane di calciomercato, sia sulla fronte entrate che su quello delle uscite. Il club giallorosso, comunque, punta ad essere protagonista un pò per tutto il resto dell’estate, anche perché Tiago Pinto ha parecchio lavoro da dover fare.

Le condizioni messe da José Mourinho sono infatti state abbastanza chiare: è rimasto alla Roma a patto che gli fosse messa a disposizione una squadra forte e competitiva per tutte e tre le competizioni alla quale la Lupa andrà a partecipare nella prossima stagione. Il club ci sta lavorando per riuscirsi, e lo Special One sembrerebbe stia apprezzando, anche perché si è creata una sinergia con Tiago Pinto particolare, al punto che quest’ultimo sarebbe pronto a fare di tutto pur di accontentarlo. E così sta infatti succedendo in queste ultimissime ore, visto che il General manager della Roma avrebbe intenzione di portare in giallorosso un giocatore de LaLiga espressamente richiesto dal portoghese.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Rui Silva del Betis Siviglia per la porta della sua Roma, visto che nell’ultima stagione l’altro Rui, ovvero Patricio, non ha dato le stesse certezze della primissima stagione nella capitale.

Roma su Rui Silva per la porta: è un’opportunità

Stando alle ultime notizie la Roma avrebbe messo gli occhi sul portiere del Betis Rui Silva su indicazione di José Mourinho, che in questo calciomercato non denigrerebbe l’arrivo di un nuovo estremo difensore al posto di Rui Patricio.

Il portoghese classe ’94, al momento, sembrerebbe essere il nome preferito dallo Special One soprattutto per le condizioni nelle quali si ritrova al momento a Siviglia. Col rinnovo di Claudio Bravo, infatti, Rui Silva potrebbe essere relegato ancora di più ai margini del progetto di Pellegrini, e questo potrebbe spingere il Betis a cederlo svendendolo.

Roma-Rui Silva: ecco quanto chiede il Betis

Rui Silva con la maglia del Betis è durato appena una stagione, ma quando difronte hai un campione come Bravo fargli la concorrenza è complicato. Col rinnovo del cileno, arrivato a metà mese, l’estremo difensore portoghese è stato infatti indirettamente messo all’uscio della porta dal club andaluso, che si sarebbe essere mostrato diposto a cederlo.

La Roma, interessata, monitora la situazione, ma le richieste iniziali del Betis sono importanti. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere Rui Silva in questo calciomercato il club de LaLiga potrebbe arrivare a chiedere anche 15 milioni di euro.