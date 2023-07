Napoli, Giuntoli è il passato: ADL ha già scelto il nuovo ds

L’addio di Cristiano Giuntoli per certi versi può essere stato traumatico per l’ambiente Napoli, ma non per Aurelio De Laurentiis. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente azzurro avrebbe già individuato il profilo ideale al quale affidare il ruolo di direttore sportivo del Napoli.

Forse conscio di quello che sarebbe andato a succedere, nel corso di queste settimane l’imprenditore romano ha stilato una lista di dirigenti dai quali ripartire dopo l’addio di Giuntoli, un pò come fatto anche per gli allenatori. Non a caso in queste settimane si è parlato tanto di chi avrebbe potuto prendere l’eredità lasciata dal neo capo dell’area sportiva della Juventus, ma le idee di Aurelio De Laurentiis sono sempre state abbastanza chiare.

Nelle ultime ore, infatti, è addirittura uscito fuori il nome sul quale il presidente del Napoli sarebbe pronto a puntare, che per ironia della sorte nelle scorse settimane è stato vicinissimo ai bianconeri.

Napoli, ADL guarda al futuro: scelto il nuovo ds

Aurelio De Laurentiis non conosce sosta, a maggior ragione adesso che il suo Napoli ha raggiunto la “vetta più alta del Vesuvio”, non ancora l’apice. Per compiere questo ultimo step c’è bisogno ancora di tanto lavoro, che il presidente ha dimostrato di essere bravo a compiere, visto che con fermezza e decisione ha sostituto in un batti baleno Luciano Spalletti, l’artefice di questo scudetto partenopeo.

Il tecnico non è stato l’unico imprevisto dell’estate di ADL, visto che ora l’imprenditore romano ha da che sostituire anche Cristiano Giuntoli, da poco trasferitosi alla Juventus. Come per Spalletti, comunque, De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato neanche in questa circostanza, visto che il presidente del Napoli avrebbe già iniziato a valutare alcuni profili di direttori sportivi ai quai poter affidare il posto lasciato libero dal toscano. Come già detto in questi mesi, anzi settimane, sono tanti i nomi che sono stati accostati al club partenopeo, ma in giornata uno in particolare ha preso particolarmente quota.

Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, per il post Giuntoli in casa Napoli si starebbe iniziando a valutare seriamente il nome di Frederic Massara. L’ex Milan, infatti, è particolarmente apprezzato da Aurelio De Laurentiis che, nei prossimi giorni, potrebbe compiere il primo ufficiale approccio al dirigente italiano.

Napoli, spunta il nome di Massara per il post Giuntoli

E’ iniziato il casting di Aurelio De Laurentiis per il prossimo direttore sportivo del Napoli. Il nome che più ha preso quota nelle ultime ore è quello di Ricky Massara, particolarmente apprezzato dalle parti di Castelvolturno. Fra i tanti nomi seguiti dai partenopei quello dell’ex Milan sembrerebbe essere quello idea per andare a sostituire Giuntoli, sia perché già ha esperienza in un top club, sia perché il suo modus operandi si sposa perfettamente con la filosofia di Aurelio De Laurentiis.

DS Napoli, se ne parla a settembre: ecco ora chi lavorerà

Ricky Massara a quanto pare sembrerebbe essere il prescelto per ruolo di ds del Napoli, ma al momento le priorità di ADL sono altre. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente azzurro andrà avanti senza la classica figura del direttore sportivo almeno sino a settembre, mese cruciale, dove verrà presa una decisione finale.

Al momento, dunque, a sostituire Giuntoli ci sarà direttamente De Laurentiis con affiancato da Micheli, Mantovani, Sinicropi e Pompilio.