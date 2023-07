Inter, Marotta è scatenato: arriva un’altra firma!

In casa Inter impazza la sessione estiva di calciomercato: dopo Marcus Thuram, un altro affare sta per essere annunciato

La stagione ormai passata si è conclusa con un bicchiere decisamente mezzo pieno per i colori nerazzurri. Perchè se è vero che la sconfitta col Manchester City in finale di Champions League ha fatto male, è altrettanto giusto pensare ai due trofei conquistati.

L’Inter di Simone Inzaghi, non senza difficoltà, ha aggiunto alla bacheca del club di viale della Liberazione una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia. Primi piccoli passi verso un progetto sempre più ambizioso e che vedrà alla guida dell’Inter proprio l’allenatore piacentino. Nonostante le aspre critiche accumulatesi in primavera, Inzaghi è riuscito a convincere proprio tutti e la sua impronta sul gruppo nerazzurro è decisamente tangibile. Adesso, però, in casa Inter il focus è tutto orientato verso la sessione estiva di calciomercato.

Giorni bollenti che hanno già regalato al tecnico emiliano uno degli attaccanti più contesi e desiderati d’Europa: Marcus Thuram è dell’Inter. Nonostante il lungo corteggiamento del Milan, alla fine Marotta ha avuto la meglio sui rossoneri garantendo alla squadra quello che potrebbe essere il centravanti del futuro. Molto dipenderà dalle dinamiche riguardanti Romelu Lukaku, pronto a tornare al Chelsea dopo il prestito annuale in quel di Milano.

Inzaghi può esultare: è pronto a firmare

Ma l’Inter non ha la minima intenzione di fermarsi e ha già in serbo un colpo che farà certamente felici i milioni di tifosi. Un affare studiato, atteso e sperato: adesso la firma è davvero dietro l’angolo. A riportare l’indiscrezione riguardo quello che sarà certamente uno dei pilastri di Simone Inzaghi per la prossima annata calcistica è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Su Twitter, infatti, la nota firma ha ‘annunciato’ quello che sarà il prossimo colpo per la difesa di Inzaghi. Si tratta di Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno e che è stato accostato ad una possibile partenza a zero come accaduto già con Milan Skriniar. E se lo slovacco ha scelto da mesi il PSG, alla fine l’ex laziale resterà a Milano. Romano sostiene infatti come la decisione di Stefan de Vrij non sia cambiata: rimarrà all’Inter.

Il centrale olandese, si legge, rimarrà all’Inter fino all’estate 2025. La firma sul nuovo accordo valido per altri due anni pare dunque essere imminente. E Simone Inzaghi non potrà che essere felice, pronto a tenersi stretti uno dei suoi pupilli sin dai tempi della Lazio.