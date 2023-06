Roma: colpo in porta, arriva il pupillo di Mou

In casa Roma è possibile un nuovo colpo in porta: Mourinho a breve potrebbe accogliere il suo pupillo. I dettagli.

E’ tempo di calciomercato anche per la Roma. In questi giorni i giallorossi sono stati impegnati a sfoltire la rosa a disposizione di Mourinho, ma ben presto ci saranno dei rinforzi importanti anche per cercare di raggiungere anche gli obiettivi prefissati.

E Mourinho in questo calciomercato potrebbe accogliere a Roma un suo pupillo. Il portiere era stato cercato già in passato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora la possibilità c’è e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Roma: nuovo rinforzo, Mourinho accontentato

La Roma e, soprattutto, Mourinho non hanno mai nascosto la propria volontà di alzare un po’ il livello qualitativo della squadra. Per farlo naturalmente c’è bisogno di prendere rinforzi in grado di dare dei ricambi importanti e così sarà anche in porta. Svilar non ha assolutamente convinto e il tecnico portoghese ha chiesto a Tiago Pinto un calciatore con una esperienza diversa per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati oltre che consentire a Rui Patricio di avere qualche partita di riposo e rendere al meglio.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Rui Silva non è assolutamente certo di restare al Betis e questa rappresenta un’occasione di calciomercato importante. Già in passato la Roma, su suggerimento di Mourinho, lo aveva seguito e non possiamo escludere un suo ritorno vista la necessità di acquistare un portiere.

Per l’estremo difensore anche l’occasione di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Vedremo se alla fine la tanto attesa fumata bianca ci sarà oppure, come successo già nel 2021, il portiere opterà per una soluzione diversa. Si tratta comunque di una trattativa da seguire con attenzione considerando anche i rapporti che ci sono tra le due società.

Mercato Roma: Rui Silva il nome nuovo per la porta

Rui Silva è il nome nuovo per la porta della Roma in questo calciomercato. Dalla Spagna hanno confermato che il portiere ha intenzione di lasciare il Betis e i giallorossi lo hanno seguito già in passato.

Ora questo matrimonio potrebbe diventare realtà, ma si tratta di una opzione che entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane. Vedremo se alla fine la fumata banca ci sarà oppure, come già successo in passato, ci sarà un passo indietro da parte del diretto interessato.