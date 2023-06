80 milioni cash, il Tottenham beffa le big di Serie A

Il Tottenham continua a pescare in Serie A per il suo mercato. Il nuovo obiettivo è un talento inseguito da diverse big italiane

Tottenham sempre più attivo sul mercato. L’ex squadra di Antonio Conte, affidata ora all’ex tecnico del Celtic Ange Postecoglou, sta cercando di rifarsi il look con profili provenienti dal campionato italiano, confermando un feeling col nostro Paese che esiste ormai da diversi anni.

Il Tottenham ha chiuso in queste ore l’acquisto di Vicario dall’Empoli, per una cifra di circa 19 milioni di euro. Un’operazione relativamente rapida, considerando che sul portiere azzurro sembrava essere in vantaggio l’Inter. Alla fine invece gli Spurs sono riusciti a strappare il sì di tutte le parti in causa, assicurandosi un numero 1 per il futuro, anche considerando l’età di Hugo Lloris. Vicario, che rispetto a Lloris ha 10 anni in meno, è in realtà il secondo colpo “italiano” di questa sessione di mercato dei londinesi, visto che la scorsa settimana era stato ufficializzato il riscatto di Kulusevski dalla Juve, per circa 30 milioni.

Anche dopo l’addio di Conte e l’inibizione di Paratici, il Tottenham sta continuando a guardare in Italia per la propria campagna rafforzamenti. Il nuovo allenatore, Ange Postecoglou ha già messo nel mirino un altro profilo molto giovane ed interessante della nostra Serie A, che potrebbe sbarcare a Londra nelle prossime settimane.

Tottenham, l’idea per l’attacco è Hojlund: l’Atalanta vuole 80 milioni

Non è un mistero come gli Spurs siano alla ricerca di un centravanti per cautelarsi della possibile partenza di Harry Kane. Il bomber della nazionale inglese è reduce dalla miglior stagione in Premier League numeri alla mano, avendo chiuso la classifica dei marcatori a quota 30 reti, sei in meno di Haaland.

Su Kane ci sono da tempo gli occhi di Psg e Bayern Monaco. Soprattutto i tedeschi sarebbero fortemente interessati all’acquisto, dovendo rimpiazzare il partenza Mané. Tuchel potrebbe chiedere uno sforzo economico importante al proprio club per costruire attorno al 9 britannico l’ossatura della sua squadra. A quel punto il Tottenham ha già le idee chiare su chi andare: si tratta di Hojlund dell’Atalanta.

Il danese, classe 2003, sarebbe perfetto per infiammare gli Spurs, considerando il talento incredibile e la fisicità adatta ad un campionato come la Premier League. Quest’anno ha messo a segno 9 gol in campionato, a fronte di 32 presenze, esplodendo letteralmente nel girone di ritorno.

I bergamaschi vogliono circa 80 milioni ma con il possibile incasso di Kane la cifra non sarebbe un problema. Nelle prossime settimane la trattativa può decollare.