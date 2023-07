Roma: si sblocca un altro nuovo acquisto, in arrivo per le visite

La Roma continua a portare avanti la propria strategia di calciomercato in vista della prossima stagione. Il club giallorosso ha intenzione di rinforzarsi ancora con nuovi acquisti e un altro colpo è vicino.

La società sta lavorando senza sosta per migliorarsi il più possibile e il prossimo hanno ha tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni a cui parteciperà: Seria A, Europa League e Coppa Italia.

Ma allo stesso tempo c’è grande volontà della Roma di sognare il grande e per farlo serviranno colpi top per affrontare la stagione.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in arrivo

La Roma è a lavoro per chiudere ancora altri nuovi acquisti che possono completare la rosa e renderla ancora migliore in vista del prossimo anno. La squadra allenata da Mourinho deve assolutamente provare ad approdare in Champions League il prossimo anno per una crescita del progetto, una questione economica e anche di immagine. Servirà quindi l’aiuto di tutti e si proverà ad accendere il fuoco anche grazie ai nuovi acquisti.

Sono già stati diversi i nuovi arrivi e altri potrebbero essere annunciati da un momento all’altro. Sono diversi i giocatori messi nel mirino della Roma che ha intenzione di chiudere il prima possibile nuovi colpi che possano approdare da un momento all’altro nella Capitale ed essere subito a disposizione dell’allenatore portoghese José Mourinho.

C’è ora un nuovo colpo che è davvero vicino e da un momento all’altro potrebbe firmare. Si tratta di un altro centrocampista che approderà alla Roma e che sarà ultime sicuramente sotto tanti punti di vista, vengono aggiunti esperienza, fisico e qualità per Mou.

Roma: si sblocca la trattativa per Sabitzer col Bayern Monaco

La Roma continua a trattare per l’arrivo di Marcel Sabitzer del Bayern Monaco che resta il più vicino e il preferito di Mourinho. Il giocatore è in uscita dal club tedesco che lo lascerà partire in questa finestra di mercato. Serve trovare solo il giusto accordo tra le parti. Apertura del giocatore per approdare in Italia, ora serve un accordo tra Roma e Bayern Monaco per Sabitzer magari inserendo una clausola di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione dei giallorossi in Champions.

Roma: viste mediche per Sabitzer

La Roma vuole chiudere il prima possibile l’acquisto di Sabitzer perché ora ha il sì del giocatore ed è ad un passo anche dalla chiusura dell’affare col Bayern Monaco. Il calciatore arriverà per prendere il posto di Wijnaldum che è tornato al PSG dopo il prestito di un anno e non è stato riscattato.

Ora le parti sono davvero vicine e già anche la prossima settimana potrebbero arrivare le visite mediche di Sabitzer con la Roma per poi firmare il contratto e aggregarsi alla squadra giallorossa allenata da Mourinho che inizierà il ritiro estivo.