Milan, Maignan avvertito: rischia di non giocare

Il Milan si prepara alla nuova stagione con la rosa allenata da Stefano Pioli che sta già proiettata con la testa al duro lavoro che si deve svolgere per il prossimo anno.

Milan: Sportiello avvisa Maignan

C’è voglia di riscatto e di non ripetere la stagione appena conclusa, che è stata deludente sotto tutti i punti di vista. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto dei nuovi acquisti e di chi sarà considerato un’alternativa a inizio anno. Tutti sanno che dovranno dare il massimo per il bene del Milan. Lo sa bene uno degli ultimi arrivati, Marco Sportiello che ha firmato con il Milan per essere il secondo a Maignan. Ecco alcune delle sue parole in conferenza stampa di presentazione:

“Per me è davvero un sogno… Devo ancora un po’ realizzarlo. E’ arrivato al momento giusto. Tra me e Pioli c’è un legame per quello che abbiamo passato alla Fiorentina col caso Astori. Maignan ho detto subito a tutti che era fortissimo, quando è arrivato in Serie A. Io posso imparare ancora tanto ed è quello che voglio fare da Maignan. Quando giocherò? Con le tre competizioni c’è bisogno di tutti. Lavorerò per essere il più pronto possibile”.