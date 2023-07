Addio a Belen: le sue ultime parole svelano tutto

L’addio di Belen Rodriguez a Mediaset ha fatto molto rumore: la conduttrice argentina ha svelato tutto su Instagram.

La nuova stagione di Mediaset si preannuncia ricca di novità, con alcuni importanti ingressi che prendono il posto di altre figure eccellenti escluse dal palinsesto. Piersilvio Berlusconi, infatti, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione all’interno dell’emittente che ha già provocato più di un mal di pancia. Tra i personaggi celebri messi alla porta c’è anche Barbara D’Urso, che lascia quindi il Biscione dopo circa 25 anni.

Carmelita non le ha mandate a dire, rilasciando un’intervista dove si è detta completamente spiazzata da questa decisione presa da Piersilvio Berlusconi senza nemmeno averla consultata. Ma stando alle ultime indiscrezioni sembra che la rivoluzione del figlio di Silvio Berlusconi toccherà anche altre figure storiche di Mediaset.

Oltre alla possibile ‘cacciata’ di Ilary Blasi, attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi, non si fa altro che parlare dell’allontanamento di Belen Rodriguez da Mediaset. La showgirl argentina ha condotto le ultime tre edizioni del programma Le Iene ed è inoltre presentatrice del programma Tu sì que vales dal 2014. Esperienze che sono destinate a finire, dato che Belen Rodriguez non fa parte dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione.

Belen lascia Mediaset: tutta la verità della showgirl

Il posto dell’argentina alla conduzione delle Iene è stato preso da Veronica Gentili, che fino a poche settimane fa era al timone della trasmissione Controcorrente su Rete 4. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con Barbara D’Urso, sembra che l’addio di Belen Rodriguez non sia stato determinato da una scelta di Piersilvio Berlusconi. La compagna di Stefano De Martino, infatti, avrebbe deciso di sua spontanea volontà di lasciare Mediaset per dedicarsi ad altre attività.

E’ proprio Belen a precisare su Instagram che il suo addio al Biscione dipende solo da lei. “Io me ne sono andata”, ha detto la Rodriguez rispondendo a una fan, sottolineando poi di averlo fatto per intraprendere nuove esperienze stimolanti. E’ infatti opportuno ricordare che Belen Rodriguez gestisce molte aziende. Basti pensare alla linea di costumi da bagno Me Fui realizzata assieme a sua sorella, Cecilia Rodriguez, con cui ha dato vita anche alla linea di abbigliamento Hinnominate (anche con il fratello Jeremias, ndr).

Ma allora sarà una stagione televisiva senza Belen Rodriguez? Non esattamente, perché nel 2024 la showgirl tornerà in TV come concorrente della nuova edizione di Celebrity Hunted, il reality show in onda su Prime Video. Qualcuno ha anche avanzato il sospetto che dietro alla decisione di Belen di lasciare Mediaset ci sia anche una crisi sentimentale con Stefano De Martino. La frattura sarebbe già rientrata, ma non è da escludere che Belen abbia scelto di prendersi una pausa per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.