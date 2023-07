Roma: altro grande colpo, prende il posto di Wijnaldum

La Roma è pronta a chiudere altri grandi acquisti e fare un mercato ancor migliore della passata estate, c’è la volontà di accontentare i tifosi e soprattutto Mourinho.

L’allenatore giallorosso ha deciso di accettare di restare ancora nel progetto del club capitolino nonostante le grandi offerte arrivate e ora potrebbe anche pensare di firmare il rinnovo di contratto per altri anni.

Il club ha voglia di convincere tutti che quello della Roma è un progetto importante e ambizioso iniziando dalla crescita della rosa e facendo investimenti di un certo tipo.

Roma: pronto il nuovo acquisto, prenderà il posto di Wijnaldum

La Roma ha già piazzato colpi importanti in questa sessione di calciomercato e molti altri ne arriveranno, perché il club sta lavorando senza sosta per migliorare al massimo la rosa e provare ad aumentare il livello cercando di raggiungere tutti gli obiettivi sperati. Al momento c’è la necessità di tornare in Champions League per una questione economica e di immagine per dare ancor più visibilità al club.

Per questo motivo la Roma sta cercando di piazzare nuovi acquisti anticipando la concorrenza e non mettendosi paura di andare a trattare nessun giocatore. Tutti possono approdare in Capitale, ma anche altri andare via di un certo spessore. E’ il caso di Georginio Wijnaldum che andrà via dopo solo 1 anno molto sfortunato, dove per quasi tutta la stagione è rimasto out per un terribile infortunio nel ritiro estivo scorso.

Ma con l’addio di Georginio Wijnaldum la Roma ha già individuato il sostituto e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata definitiva che permetterebbe al club di chiudere l’acquisto il prima possibile.

Roma: Sabitzer al posto di Wijnaldum

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport la Roma ha messo nel mirino Marcel Sabitzer per rinforzare la zona di centrocampo. Il giocatore è pronto a lasciare il Bayern Monaco dopo che il Manchester United (per cui ha giocato quest’anno in prestito) ha deciso di non riscattarlo.

Ecco che allora interviene la Roma che potrebbe decidere di chiudere da un momento all’altro l’acquisto di Sabitzer. E’ stato individuato lui come giocatore su cui affidare le chiavi del centrocampo del prossimo anno al posto di Wijnaldum.

Sabitzer Roma: le cifre dell’affare

Secondo le ultime notizie di mercato la Roma è pronta a chiudere per Sabitzer sulla base di un prestito e un riscatto a cifre intorno ai 12 milioni di euro. Un colpo che rientrerebbe assolutamente nei parametri del club giallorosso.

Il giocatore anche accetterebbe la destinazione per approdare alla Roma e giocare l’Europa League, provando a riscattarsi dopo le ultime stagioni deludenti tra Bayern Monaco e Manchester United. Sono ore decisive le prossime per il futuro di Sabitzer.