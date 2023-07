Arriva la chiamata dall’alto: prima offerta per Chiesa

Federico Chiesa e la Juventus, un rapporto che rischia di chiudersi in estate: ecco la novità che tutti aspettavano

È il calciomercato il tema caldo che, in casa Juventus, è destinato a monopolizzare nelle prossime settimane l’attenzione. A centrocampo la grande notizia è stata il rinnovo del pupillo di Allegri: Adrien Rabiot. Un destino assai diverso da Paredes che, deludente, è tornato al PSG dopo il prestito in quel di Torino.

Il club piemontese ha diverse priorità e una delle quali, da ‘sistemare’ il prima possibile in vista della prossima stagione, è sicuramente l’attacco. Il reparto avanzato, solo a tratti, ha dimostrato di essere all’altezza con lunghi cali che hanno in parte compromesso il cammino stagionale della squadra di Massimiliano Allegri. Dusan Vlahovic, il cui feeling con l’allenatore toscano è ai minimi storici, potrebbe effettivamente dire addio garantendo un tesoretto da almeno 80 milioni di euro alla ‘Vecchia Signora’.

Ci sarà, però, da attendere: tra i club maggiormente interessati sicuramente quelli di Premier League, senza dimenticare Bayern Monaco e PSG. Ma un’altra situazione spinosa riguarda la seconda gemma dell’attacco di Allegri: Federico Chiesa.

Il figlio d’arte, dopo il grave infortunio al ginocchio, è rimasto indisponibile per 3/4 di stagione. Un’assenza che è pesata non poco nell’economia offensiva dei bianconeri. Chiesa è ritornato e, a fasi alterne, ha comunque mostrato i suoi sprazzi di classe.

Addio Chiesa, rivelazione choc: ecco dove giocherà

In scadenza il 30 giugno 2025, il suo rinnovo con ‘Madama’ è tutto fuorchè scontato. Sembrerebbe essere infatti spuntata una distanza importante tra domanda ed offerta, con la Juventus che è entrata nell’ordine delle idee di valutare la cessione dell’ex Fiorentina. 8 i milioni richiesti dal giocatore, una cifra al momento decisamente fuori budget per la società torinese, impossibile da garantire a nessuno in rosa.

Un amore mai sbocciato, poi, quello tra il ‘Conte Max’ ed il 25enne genovese che nell’ultima annata ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 4 gol e firmando 6 assist vincenti. Adesso, però, le strade del giocatore e della società piemontese sembrano destinate a dividersi. A riguardo è intervenuto, sul suo canale Youtube, il giornalista Giovanni Albanese che ha rivelato quella che a conti fatti rischia di essere la prossima squadra dell’ala in uscita dai bianconeri.

“Il Liverpool su Chiesa“, rivela Albanese che sostiene come il talento di proprietà della ‘Vecchia Signora’ venga valutato dalla dirigenza juventina non meno di 60 milioni di euro. “Klopp ha grande stima per Chiesa, conteso anche da PSG, Bayern Monaco e Chelsea”. Il noto giornalista ha poi concluso con quella che potrebbe essere la distanza tra la domanda bianconera e l’offerta delle contendenti al cartellino di Chiesa. “Potrebbero ballare 20 milioni”.

Al momento, quindi, il Liverpool partirebbe con una proposta da 40: il tempo per trattare e ottenere la quadra c’è. Da Torino, la sensazione è che l’addio possa effettivamente consumarsi durante una delle estati più calde di sempre.