Roma: beffa Scamacca, firma con un altro club di Serie A

Un altro calciatore che potrebbe fare ritorno in Italia tra i tanti nomi che circolano è quello di Gianluca Scamacca pronto a firmare con una nuova squadra italiana.

Si è parlato tanto del giovane bomber andato la scorsa estate in Premier League, ma ora sembrano essere davvero decisive le prossime ore per quello che riguarda il futuro del giocatore.

Una situazione particolare che potrebbe evolversi in diversi modi. Perché ora ci sono novità di mercato davvero importanti riguardo quello che sarà il futuro dell’attaccante.

Calciomercato Serie A: Scamacca pronto al trasferimento

Importanti notizie di calciomercato riguardo il futuro di Gianluca Scamacca pronto ad una nuova avventura in vista delle prossime settimane. Perché ormai è finita la sua storia con il club inglese del West Ham in Premier League che aveva deciso di puntare su di lui soltanto l’estate scorsa, ora si va già verso la chiusura tra le parti. Saranno decisive le prossime ore con una nuova squadra che è pronta ad inserirsi nell’affare che lo starebbe portando alla Roma.

Perché il club giallorosso è la squadra che più si è interessata al bomber italiano in questi mesi, da dopo l’infortunio serio di Abraham che dovrà stare fermo fino al 2024. Per questo motivo la società ha deciso di confermare Belotti e di andare a puntare su un nuovo bomber in vista del prossimo anno. Tra i vari profili degli attaccanti visionati dalla Roma c’è soprattutto Scamacca che piace tanto a Mourinho.

Ma non è detto che l’affare si concluda anche se negli ultimi giorni si è parlato di grande ottimismo. Perché adesso potrebbe esserci una nuova società pronta a chiudere l’affare con Scamacca e beffare quindi così la Roma. Si parla di un club sempre italiano che gioca in Serie A ed è uno dei principali rivali dei giallorossi.

Calciomercato Inter: tentativo per Scamacca

Un altro club che ora punta forte Gianluca Scamacca è l’Inter che dovrà prendere una nuova punta dopo l’addio di Dzeko e Lukaku. Al momento è arrivato soltanto Marcus Thuram e serve accelerare per completare il reparto.

Ci sono diversi profili che piacciono alla società nerazzurra che da un momento all’altro potrebbe chiudere l’operazione definitiva per il ruolo dell’attacco. Secondo quanto riportato da Sportitalia ora c’è il serio interesse dell’Inter per Scamacca, contatti vivi con il West Ham da 10 giorni.

Futuro Scamacca: Inter o Roma la scelta

La scelta finale spetterà proprio a Scamacca che vuole tornare in Serie A e tra Roma e Inter potrebbe scegliere la seconda opzione per la possibilità di giocare anche in Champions League. A fare la differenza più che l’aspetto economico potrebbe essere il progetto attorno a lui.