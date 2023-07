Inter, rinforzo rimandato: in saldo a gennaio o gratis a giugno

Piace da tempo all’Inter ma probabilmente non arriverà subito: ecco cosa stanno pensando di fare i nerazzurri.

Si cercano gli ultimi rinforzi in casa Inter anche se la priorità massima, ormai si sa, è quella del portiere. Anzi, nello specifico ha anche un nome e sarebbe quello di Yann Sommer. L’estremo difensore svizzero è ad oggi in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri e la trattativa con il Bayern Monaco è aperta. Sembra anche che stia filtrando parecchio ottimismo in merito a questo affare.

L’ottimo estremo difensore svizzero non è il primo portiere del Bayern, ma si sa che Manuel Neuer vive spesso momenti di difficoltà dovuti alle solite noie fisiche e così è anche normale che i bavaresi vogliano prima coprirsi e poi eventualmente cedere. Inoltre, l’intero pacchetto arretrato dell’Inter non è ancora del tutto completo.

L’arrivo di Yann Bisseck non dà le giuste garanzie a Simone Inzaghi che pur non avendolo utilizzato per buona parte della stagione, aveva comunque in rosa un difensore della caratura di Milan Skriniar fino a poco fa. Il ventiduenne Bisseck è un ottimo prospetto ma non è detto che gli venga dato subito un ruolo chiave a San Siro.

Inter, rinforzo ma non subito: a gennaio o gratis a giugno

Diversi quindi i nomi di livello alto cercati dai nerazzurri, uno però potrebbe non arrivare subito. Si è parlato infatti a lungo di un interessamento da parte della squadra italiana, per Tiago Djaló, ventitreenne del Lille. Non sono economici però i problemi che per adesso hanno fatto frenare l’Inter, anzi è molto probabile che per adesso non sia iniziata nessuna trattativa con i francesi.

Il problema è fisico ed ovviamente riguarda il centrale di difesa alto 190 centimetri e già nel giro della nazionale portoghese. Al momento di fatto Djaló è infortunato ed è così che l’interesse dei nerazzurri resta ma subisce un rallentamento. A quanto pare però, il difensore non dovrebbe preoccuparsi perché stando alle ultime di mercato, l’Inter avrebbe un’idea chiara.

Fare un’offerta al Lille per gennaio contando sull’abbassamento delle pretese da parte dei Mastini. Il contratto del difensore di Amadora terminerà infatti nel 2024 e certo il Lille preferirebbe non perderlo senza ricevere guadagni. Questa però sarebbe l’altra opzione a cui starebbe pensando Marotta. Attendere nel caso il prossimo giugno per avere il forte difensore a parametro zero. Intanto per il classe 2000, sta per iniziare la quinta stagione in Ligue 1.