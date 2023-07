Inter scatenata: pronto un nuovo colpo

L’Inter è una delle squadre più attive in queste ultime ore sul calciomercato ed è pronto un nuovo colpo.

Dopo aver definito l’arrivo di Samardzic, l’Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi sul calciomercato e sta lavorando ad un nuovo colpo da regalare a Simone Inzaghi nel giro di qualche settimana.

In particolare, l’Inter in questa seconda parte di calciomercato potrebbe prendere al Bologna uno dei suoi gioielli. La trattativa, al momento, non è ancora entrata nel vivo, ma nelle prossime settimane in questo senso potrebbero esserci delle novità molto importanti.

Calciomercato Inter: Marotta accelera, pronto un nuovo colpo

L’Inter è sicuramente intenzionata ad accelerare in questi giorni di calciomercato per chiudere alcuni colpi da dare a Simone Inzaghi. L’obiettivo di Marotta è sicuramente quello di riuscire a completare la rosa il prima possibile e per farlo c’è bisogno ancora di qualche pedina fondamentale. In alcuni ruoli ci sono urgenze, in altre sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Stando a quanto riferito da Emre Konur, l’Inter sarebbe pronta ad inserirsi nella corsa di Dominguez del Bologna. I felsinei sono ormai rassegnati a perdere il proprio centrocampista e per questo motivo i nerazzurri ci stanno pensando. Al momento in vantaggio c’è il Fenerbahce, ma la trattativa ancora non è arrivata alla conclusione e quindi può succedere di tutto.

Dominguez rappresenta il giocatore giusto per la rosa di Simone Inzaghi. Ma per adesso non c’è nessuna sicurezza considerando che non è facile aprire una trattativa con il Bologna. Le valutazioni comunque sono in corso e le decisioni finali saranno prese nelle prossime settimane e dopo un confronto con il tecnico nerazzurro.

Mercato Inter: Dominguez il nome nuovo per il centrocampo?

Dominguez è uno degli obiettivi che l’Inter sta seguendo per il centrocampo. Si tratta di un qualcosa che non si concluderà nell’immediato considerando che i nerazzurri in questo momento hanno altre priorità di calciomercato.

Ma Dominguez è il nome giusto in caso di partenza di Asllani e vedremo se alla fine l’Inter riuscirà ad avere la meglio oppure la spunteranno altre squadre. Si tratta di Fenerbahce, Siviglia, Inter e Roma. Insomma, una corsa di calciomercato che ha ancora diversi punti da chiarire.