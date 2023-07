Infarto durante la partita: ex Juve operato d’urgenza, le condizioni

Pessima notizia che arriva per quanto riguarda l’ex Juventus che ha vestito anche le maglie di Napoli, Udinese e Catanzaro nella propria carriera e proprio lì è accaduto tutto con un infarto improvviso.

Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e ora si vuol capire di più riguardo quelle che sono le condizioni dell’ex calciatore con il suo cuore che per un attimo non è riuscito a reggere.

Ci sono aggiornamenti che riguardano quello che può accadere nelle prossime ore, perché ora sembra essere arrivata una buona notizia dopo il grande spavento.

Infarto Massimo Mauro: le condizioni

Grande paura per Massimo Mauro che ha accusato un malore durante una partita a padel nel quartiere Lido di Catanzaro. Improvviso infarto per Massimo Mauro trasportato in ospedale immediatamente e operato d’urgenza. Si pesava ad un’indigestione, poi è arrivata la terribile scoperta.

Ora l’ex calciatore e giornalista a 61 anni sembra essere fortunatamente fuori pericolo. Perché non sarebbe più in pericolo di vita Mauro dopo l’infarto e ora resta in ospedale ricoverato per monitorare le sue condizioni. Presto ci saranno nuovi aggiornamenti.