Lukaku riparte dal Chelsea: cosa farà nei prossimi giorni

Romelu Lukaku è il tormentone di questa estate di calcio mercato: fra Inter, Juve e Chelsea spunta l’indicazione sul futuro del belga.

Un rifiuto clamoroso, una trattativa che sembrava irrealizzabile che prende piede con la Juve e sviluppi che potenzialmente faranno ancora più rumore.

C’è un po’ di tutto nella vicenda che coinvolge Romelu Lukaku e la sua ex squadra. Un vero e proprio tormentone, o forse una boccata d’ossigeno in un calciomercato che nei primi giorni di luglio è stato scandito dalle trattative legate ai giocatori pronti a contare i milioni in arrivo dall’Arabia.

Le ultime 72 ore e le notizie relative alla trattativa fra Inter e Chelsea per Lukaku hanno però il sapore di qualcosa di inatteso, che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori e gli stessi nerazzurri, increduli dopo la scelta del centravanti.

Fra i nerazzurri e il belga il capitolo è ormai chiuso a chiave, e resta da capire se Allegri e Giuntoli siano davvero così disposti a portare fino in fondo lo sgarbo ai nerazzurri sacrificando Vlahovic. La strada non sarà semplice. C’è da convincere il Chelsea, versando 40 milioni ai Blues, ma soprattutto da piazzare il calciatore serbo, da settimane al centro delle trattative ma senza offerte concrete. In attesa di comunicati ufficiali arrivano però indicazioni sulle prossimo mosse di Lukaku, e le notizie sembrano il preludio ad una svolta imminente.

Lukaku ha deciso: ecco cosa accadrà nelle prossime ore

Il Chelsea è con le spalle al muro. Non solo per l’accordo praticamente chiuso e poi saltato con l’Inter, ma anche per la scelta del calciatore. Pochettino e i Blues non potranno far altro che attendere club in grado di farsi avanti con una formula convincente, ma soprattutto con i 40 milioni che i londinesi hanno fissato come condizione unica per la cessione del belga.

Il vero rischio, dopo il rifiuto del centravanti anche alle offerte in arrivo dall’Arabia, è che la somma fissate per chiudere la trattativa in uscita possa ridursi, e intanto il calciatore ha già comunicato la sua decisione. Lukaku tornerà infatti a Londra, precisamente a Cobham, per iniziare gli allenamenti. Il ritorno dell’attaccante, che il club voleva evitare, è invece stato ufficializzato dai contatti con Pochettino, che riavrà il calciatore a disposizione.

Il belga non partirà negli Usa con la squadra, impegnata in tournée, ma attenderà sviluppi proprio a Londra, e il suo club non è affatto contento di questa soluzione. Pochettino cerca infatti un bomber affidabile e giovane, valuta Vlahovic, ma attende di “liberarsi” di un calciatore che ora aspetta solo la Juve. Potrebbe essere questo l’ultimo atto di una vicenda di calciomercato che ha fatto molto discutere, e di uno dei “tradimenti” più inattesi e clamorosi degli ultimi anni di trattative.