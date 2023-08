Calciomercato Serie A, colpo in attacco: chiusura per la big

Ancora un profilo entusiasmante pronto a sbarcare in Italia. La big della Serie A vuole chiudere subito l’affare da sogno: arriva subito

Saranno giorni infuocati sul fronte calciomercato anche in Italia. I migliori club della Serie A stanno continuando a lavorare in vista della prossima stagione per allestire rose super competitive. Un momento decisivo per arrivare a rinforzi di assoluto valore in vista della prossima stagione.

Un nuovo profilo davvero entusiasmante per la big della Serie A, che vuole ancora regalare colpi avvincenti ai propri allenatori. Nelle ultime ore è venuto fuori un nome da urlo per la prossima stagione. L’affare potrebbe concretizzarsi già a breve con l’idea a sorpresa: ormai ci siamo, serve un colpo da urlo in attacco.

Calciomercato Serie A, affare totale: colpo per la big

Novità importanti in questi ultimi giorni frenetici di calciomercato. Le big della Serie A si stanno mobilitando in vista della prossima stagione per regalare nuovi innesti di qualità alle compagini italiane. Un nuovo nome da urlo per rinforzare il reparto offensivo.

Come svelato da Sky Sport, la Roma è alla ricerca di un valido profilo per rinforzare il reparto offensivo di Josè Mourinho. Dopo l’infortunio rimediato da Tammy Abraham, la dirigenza giallorossa vuole affrettare i tempi per chiudere un colpo in avanti. L’allenatore portoghese non vede l’ora di abbracciare così la sua nuova punta: al momento in quel ruolo è presente soltanto Andrea Belotti.

Da giorni vanno avanti i contatti con l’Atalanta per Duvan Zapata, ma l’affare non sembra sbloccarsi. Nelle ultime ore si sta valutando anche l’esperto attaccante del Real Betis, Willian Josè, che vanta già tante esperienze a livello internazionale.In passato è stato anche vicinissimo alla Juventus: il brasiliano è stato paragonato a Diego Costa per la sua potenza associata ad una buona tecnica di base. In Brasile ha vestito la maglia del Santos condividendo lo spogliatoio anche con Neymar: ora la Roma vorrebbe così avere la meglio per approfittare di questa nuova possibile trattativa lampo.

Dopo i colpi Paredes e Renato Sanches, la Roma vuole continuare a regalare innesti di qualità a Mourinho che ha parlato chiaramente alla dirigenza giallorossa per i vari rinforzi da portare subito nella Capitale. Ormai ci siamo: chiusura immediata per l’affare in attacco. Novità interessanti potrebbero esserci già nelle prossime ore per la gioia di tutto l’ambiente giallorosso.