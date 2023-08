Bonucci, grave rottura con la Juventus: accuse pesantissime

Tra Leonardo Bonucci e la Juventus la rottura è definitiva e totale: ora le accuse sono pesantissime e si rischia il Tribunale.

L’esclusione di Leonardo Bonucci dalla lista dei calciatori della Juventus è stata una decisione di Massimiliano Allegri che ha intenzione di puntare su altri calciatori. Già l’anno scorso non rientrava nei piani del tecnico e nelle ultime settimane c’è stata la rottura defintiva.

I primi scossoni in casa bianconera sono già arrivati, con Bonucci che è stato escluso dalla rosa 2023-24 e ha perso la fascia da capitano. Ha provato a fare “pace” con il tecnico toscano che, però, ha deciso di non fare passi indietro e di continuare con la sua squadra.

Bonucci e la Juventus si dicono addio: è scontro

Bonucci contro Allegri è uno scontro che non è finito alla comunicazione della Juventus di qualche settimana fa sull’esclusione dalla rosa bianconera. L’ex capitano bianconero non è soddisfatto del trattamento ricevuto e sta cercando soluzioni.

In casa Juventus è arrivato un momento molto complicato nella gestione della rosa proprio a causa del “caso Bonucci” che ha messo a soqquadro la stabilità dello spogliatoio per qualche giorno. Poi Massimiliano Allegri ha ristabilto l’ordine e la fiducia a tutta la rosa ed è pronto a ricominciare società.

Ora è scontro aperto tra Bonucci, Allegri e la Juventus. L’ex capitano non ha accettato volentieri la decisione del tecnico e della società e vuole arrivare in fondo alla situazione.

Bonucci contro la Juventus: parola all’AIC

Il caso Bonucci ha aperto una parentesi che difficilmente si chiuderà con la “pace” tra le parti. Il difensore si è sentito escluso anche dal punto di vista umano dal progetto Juventus e non ha ancora accettato altre destinazioni per vederci chiaro.

L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha diramato un comunicato ufficiale con cui ha difeso pubblicamente Leonardo Bonucci e ha attaccato senza mezzi termini la Juventus.

Per L’AIC la situazione legata a Bonucci è “paradossale perché il calciatore subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo. Viene calpestata la sua dignità”. Secondo l’Associazione, infatti, il difensore andrebbe immediatamente reintegrato in rosa per dargli le chance di giocarsi l’intera stagione.

Bonucci lascia la Juventus: due destinazioni possibili

L’addio di Bonucci alla Juventus è cosa ormai certa. Il difensore italiano dovrà trovarsi una nuova sistemazione per tornare a far parte anche del gruppo dell’Italia per i prossimi Europei. La prima soluzione resta la permanenza in Serie A, con la Lazio che sta cercando un nuovo difensore esperto e Sarri potrebbe decidere di puntare sulla sua esperienza per dare un peso europeo alla squadra.

La seconda soluzione è ancora in Europa ma lontano dall’Italia: piace all’Union Berlino che giocherà la Champions League e vuole calciatori forti ed esperti.