Juventus, torna da presidente dopo le gravi accuse: l’annuncio

La Juventus può vivere un nuovo cambiamento radicale in dirigenza: la situazione è sotto controllo e c’è l’annuncio che cambia tutto.

I bianconeri hanno già messo in piedi una vera e propria rivoluzione in dirigenza. Il caos creato dalle plusvalenze fittizie e la manovra stipendi ha portato alle dimissioni dell’intero vecchio Consiglio di Amministrazione e la creazione di una nuova dirigenza per avviare un nuovo corso. E nonostante i cambiamenti, però, ci sono stati comunque dei problemi molto gravi che hanno portato alla penalizzazione anche da parte della UEFA.

Le ultime notizie che riguardano la Juventus sono decisive per un possibile nuovo cambio in dirigenza che sarebbe epocale e importantissimo.

Juventus, altro cambio in dirigenza?

La Juventus è vicina all’inizio della nuova stagione con tanti cambiamenti già attuati. La società comandata da Exor ha deciso di dare una svolta dirigenziale, con l’addio di tutta la vecchia dirigenza. Da Pavel Nedved a Fabio Paratici, passando per Maurizio Arrivabene fino ad arrivare ad Andrea Agnelli: hanno tutti detto addio e sono stati condannati dalla giustizia sportiva.

Il futuro della Juventus dovrà necessariamente essere diverso dal passato, per evitare di ricadere nuovamente negli stessi errori che hanno portato al caos creato negli ultimi mesi.

In questa estate c’è stato il cambiamento più importante in dirigenza, con l’innesto di Cristiano Giuntoli. Ma ora potrebbe esserci un clamoroso ritorno dopo le accuse.

Platini nuovo presidente della Juventus? Il suo annuncio

Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare di un possibile ritorno di Michel Platini alla Juventus: può fare il presidente. L’ex presidente della UEFA è stato una delle stelle più lucenti del mondo bianconero quando era calciatore e dopo oltre 40 anni potrebbe tornare a ricoprire una carica istituzionale molto importante.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Platini ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha affrontato diversi argomenti: dal calcio giocato fino all’ipotesi di un suo approdo alla Juventus e ai rapporti ormai deteriorati con la FIFA dopo le accuse degli ultimi anni.

“Gianni Agnelli mi ha consentito di avere la massima libertà, in campo e fuori e io credo di averlo reso orgoglioso. E questo fa felice anche me”.

Accuse FIFA? “Quando è iniziata la causa, l’obiettivo di quella campagna era di farmi fuori dalla FIFA. Mi hanno messo sotto accusa le commissioni della FIFA che gestiscono comunque loro. Appena si è usciti dal mondo dei funzionari del calcio la giustizia ordinaria mi ha dato ragione”.

Platini chiude al ritorno alla Juventus: le parole

Il rapporto tra il mondo Juventus e Michel Platini è sempre stato ottimale. Ha giocato per anni in bianconero ed è diventato una delle stelle più importanti della società piemontese.

Platini presidente della Juventus? Al Corriere della Sera ha chiuso a tale possibilità con un secco “nessuno mi ha mai telefonato”. Chiusura che sembra, dunque, momentanea e che potrebbe aprire uno spiraglio in futuro.