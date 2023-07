Stanno prendendo Sadio Mané: c’è l’accordo, ecco dove giocherà

Il colpo a sorpresa porta a Sadio Mané, calciatore in uscita dal Bayern Monaco nell’imminente calciomercato.

Il calciatore senegalese è praticamente ai saluti col club bavarese, dopo alcune vicende che lo hanno riguardato in prima persona nella rissa negli spogliatoi con Leroy Sanè, praticamente mai digerita né dal suo allenatore, né dalla società stessa della Bundesliga.

Un ritorno a Liverpool era ciò che si auspicava, ma non è ai Reds che farà rientro. La destinazione sarebbe stata già decisa, salutando così la Germania dopo un solo anno dal suo arrivo, in quello che è un accordo già trovato con il suo nuovo club.

Calciomercato, Sadio Mané firma subito: c’è l’accordo

C’è l’accordo per il grandissimo colpo sulle corsie, Sadio Mané firmerà subito il suo contratto che lo allontana così dal Bayern Monaco.

Una singola annata quella vissuta in Bundesliga, con una scintilla che non è mai scoppiata tra la società bavarese e il giocatore ex Liverpool che, in Premier League, aveva dimostrato di essere uno degli esterni offensivi più forti al mondo.

Vuole tornare a sentirsi importante, dimenticando l’annata tra alti e bassi in Germania – con comunque un titolo sollevato legato al campionato della Bundesliga – e, per farlo, ripartirà oltreoceano. Un club dell’Arabia Saudita nel destino di Sadio Mané, il calciatore senegalese sarà presto un nuovo calciatore dell’Al-Ahli, con annuncio ufficiale da parte del club saudita.

Mercato in Arabia Saudita, anche Mané si trasferisce: va all’Al-Ahli

Se ne va all’Al-Ahli, come annunciato in giornata dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Sadio Mané raggiunge in Arabia Saudita alcuni campioni del calcio mondiale.

Una scelta di vita, quella del senegalese, di giocare per il club dell’Al-Ahli che ha già piazzato diversi importanti colpi di mercato. Tra questi, il compagno di squadra della Nazionale, Edouard Mendy, in arrivo dal Chelsea con ufficialità già annunciata.

Ultime dall’Arabia Saudita: le cifre del colpo Sadio Mané

Secondo quelle che sono le informazioni sul colpo dell’Al-Ahli, per quanto riguarda le cifre dell’operazione Sadio Mané, il senegalese è costato al club la bellezza di 20 milioni a stagione. Da chiarire quelle che sono le cifre che finiranno nelle casse del Bayern Monaco, ma Sadio Mané è pronto ad arricchire il suo conto in banca. E l’Al-Ahli non sembra voler finire qui, volendo deturpare letteralmente il calcio in Europa di altri calciatori, tra i più importanti della Champions League.