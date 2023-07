Neymar, nuove accuse da una ex: è caos

Neymar è finito di nuovo al centro delle polemiche per il suo comportamento: le scappatelle del brasiliano fanno discutere.

Non sembra esserci pace per Neymar, che deve fare i conti con una serie di polemiche e accuse nei suoi confronti. Il calcio giocato non c’entra nulla, dato che l’attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale brasiliana è pesantemente preso di mira in quest’ultimo periodo per le sue scappatelle sentimentali nonostante stia per diventare padre. La sua compagna, Bruna Biancardi, è infatti in attesa di una bimba, ma il calciatore continua a comportarsi in maniera a dir poco discutibile.

Tra i due, come noto, c’è un accordo che consente a Neymar di andare con altre donne a patto che vengano rispettati alcuni punti ben precisi. Neymar, infatti, deve sempre usare il preservativo, non può lasciarsi andare a baci sulla bocca e non deve in alcun modo far uscire pubblicamente le sue relazioni extra coniugali. Specialmente quest’ultimo punto viene spesso violato dall’attaccante del PSG, come dimostrano le ultime ‘denunce’ da parte di alcune donne.

Di recente, infatti, la modella statunitense Celeste Bright ha deciso di rendere nota la chat avuta con Neymar, dove emerge chiaramente il tentativo di approccio dell’ex Barcellona. La stessa modella ha poi invitato le ragazze a non accettare queste avances da parte di uomini sposati e fidanzati. Neymar aveva già tradito Bruna Biancardi e la cosa era venuta allo scoperto, spingendo l’attaccante brasiliano a rivolgere delle scuse pubbliche alla sua compagna.

Neymar, nuove accuse per il giocatore: parole durissime

Il clamore mediatico di tutte queste vicende sta innervosendo anche la sorella di Bruna Biancardi, che ha voluto prendere le difese della compagna di Neymar. Secondo quanto affermato da Bianca, zia della piccola che sta per nascere, questi gossip non fanno altro che creare problemi alla gravidanza di sua sorella.

Secondo la sorella di Bruna Biancardi questa situazione deve essere presa molto più seriamente, evitando sorrisi e battutine. “Si sta prendendo gioco della situazione invece di vergognarsi“, le dure parole di Bianca, che prende di mira direttamente suo cognato. La sorella della compagna del calciatore rincara la dose e sottolinea come il bomber del PSG si stia rifiutando di crescere e di assumersi le proprie responsabilità.

Infine, Bianca ha poi aggiunto che sua sorella non ha cominciato la relazione con Neymar per soldi o fama: “E’ una donna di successo, che lavora da quando aveva 16 anni“. Insomma, non c’è davvero pace per il campione brasiliano, che ai problemi in campo unisce anche quelli fuori dal campo. E si sa, spesso le due cose vanno anche a braccetto.