Dopo l’esperienza vissuta in Spagna e il ritorno a Valencia, ecco che l’ex Milan è pronto al ritorno.

Sono diversi i club in Serie A che si sono interessati a lui, ma giungono nuovi aggiornamenti sul colpo che lo riguarda, per informazione di Fabrizio Romano e le stesse novità che arrivano dalla Spagna, sul suo futuro.

Perché l’ex Milan, che arrivò in rossonero per dare manforte alla squadra che fu e che non ottenne grandi risultati prima dello Scudetto vinto con Stefano Pioli, è pronto ad una nuova avventura dopo l’annata vissuta al Valencia. Uno Scudetto che ha sì vinto con il Milan, ma non da assoluto protagonista. Cosa che vuole tornare ad essere ora, da principale titolare del club nel quale giocherà.

Calciomercato, riecco Samu Castillejo: destinazione a sorpresa

È tutto deciso in merito all’addio di Samu Castillejo dal Valencia, in questo finale di sessione di mercato estivo.

Perché il club valenciano avrà altre soluzioni in quel ruolo e, sul finale della stessa estate di mercato, sarà altrove che giocherà l’ex Milan. C’è chi lo vuole in Serie A e si è fatto avanti, ma occhio anche ad altre ipotesi oltreoceano.

Nel pieno della carriera – perché parliamo di un 28enne -, Samu Castillejo potrebbe finire in Arabia Saudita. Su di lui c’è stato il forte interesse di alcuni club italiani, ma non è in Italia che vivrà il suo ritorno da titolare. Giocherà probabilmente nella Saudi Pro League, in un club in particolare.

Ultime di mercato, Castillejo vicino al ritorno in Serie A: alla fine ha deciso

Alla fine ha deciso, Samu Castillejo. L’intenzione è quella di lasciare il Valencia, ma non per tornare in Italia e in Serie A, nonostante i rumors che lo hanno visto vicino al ritorno. Alla fine, Castillejo potrebbe giocare con la maglia di uno dei club dell’Arabia Saudita, finendo nella Saudi Pro League. A fare sul serio è infatti l’Al-Shabab, società tra le più importanti del campionato.

Ultime su Samu Castillejo: le cifre dell’operazione, ma c’è anche la Spagna

C’è anche la Spagna su Samu Castillejo, nel campionato della Liga perché dopo la separazione con il Valencia, c’è anche l’interesse del Betis. I soldi che arrivano dall’Arabia Saudita però sono troppi e di fronte ad un ingaggio di circa 5-10 milioni, Samu Castillejo farebbe fatica a dire di no.