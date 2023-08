Bonucci come Cuadrado: niente Lazio, si è offerto ad una rivale storica

Leonardo Bonucci è pronto a separarsi dalla Juventus e la sua scelta è come quella di Juan Cuadrado, ex compagno alla Juve.

Perché il capitano della Juventus al quale è stata praticamente tolta la fascia, finendo fuori rosa e in lotta con la stessa società bianconera, è pronto a salutare definitivamente dopo quanto accadde già in passato con la maglia del Milan.

Non è stata apprezzata moltissimo dai tifosi della Juve, la scelta che è stata fatta da Cuadrado che ieri sui social per la prima volta ha scritto “Forza Inter” tra i suoi post, col nome in tendenze sul social “X” che è spuntato tra i primi, dopo Cagliari-Inter. Le cose potrebbero replicarsi con Bonucci che, anziché la Lazio, potrebbe firmare con un’altra rivale storica della Juventus.

Calciomercato Juventus, Bonucci si è offerto ad una rivale storica: come Cuadrado

Nel recente passato e nella mente dei tifosi della Juventus, il passaggio di Cuadrado all’Inter che non è stato praticamente digerito. L’arrivo di Juve-Inter, sfida che si giocherà all’Allianz Stadium soltanto a fine novembre, è attesissimo per i tifosi della Juve e chissà quale accoglienza riserveranno i tifosi a chi ha condiviso tanto con la Juventus.

Discorso analogo quello che vedrà protagonista Leonardo Bonucci, calciatore che sa già cosa si prova ad essere un avversario, dopo l’avventura di un solo anno vissuta al Milan.

Adesso il centrale di difesa della Nazionale, accostato a diverse tra le big in Italia, potrebbe clamorosamente non finire alla Lazio, ma alla Roma: Bonucci si sarebbe offerto al club capitolino e potrebbe ritrovare Dybala da compagno di squadra, così come uno dei rivali recenti in Serie A come Romelu Lukaku.

Mercato Roma, Bonucci si è offerto: può arrivare subito

Può arrivare subito, Leonardo Bonucci è il colpo possibile per la Roma, con beffa potenziale alla Lazio. Perché se dovesse risolvere la questione economica alla Juventus, riuscendo ad avere il via libera sulla cessione a costo zero, Bonucci si sarebbe già offerto attraverso il suo entourage, alla Roma. A riportare la notizia sono i colleghi di Calciomercato.com, che hanno fatto sapere delle intenzioni del difensore bianconero, pronto a salutare la Juventus per restare comunque in Serie A.

Ultime su Bonucci: si offre alla Roma, ma c’è anche un altro club

C’è anche un altro club in Serie A, oltre alla Roma, per Leonardo Bonucci. Vorrebbe restare ad alti livelli e in un club che disputano la Champions, ma Bonucci potrebbe finire al Genoa qualora i Grifoni dovessero fare sul serio in questi ultimi giorni di mercato.