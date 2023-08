L’Inter deve difendersi dall’assalto per un big: dall’Arabia si muovono in maniera convincente, la cessione potrebbe essere solo rimandata.

Inatteso, ricco di colpi di scena, destinato a dividere i tifosi. Nell’estate dell’Inter c’è un po’ di tutto, e il mercato, almeno in alcuni reparti, ha trasformato una squadra che ora dovrà confermare sul campo di non essersi indebolita.

Dopo aver salutato Lukaku e Dzeko, aver ceduto Gosens e altre pedine da sostituire con nomi importanti, Ausilio e Marotta hanno dovuto fare gli straordinari. Questo per effetto di alcune trattative che sembravano già chiuse e invece hanno spinto i dirigenti ad accelerare per evitare di lasciare qualche ruolo scoperto. La missione, almeno numericamente, è perfettamente riuscita.

Da Frattesi a Carlos Augusto, fino agli arrivi in attacco, l’Inter si è mossa in maniera intelligente, incassando e reinvestendo con la necessità di dare respiro alle casse. Ora l’obiettivo è trattenere quegli elementi considerati incedibili, soprattutto negli ultimi giorni di un mercato che potrebbe infiammarsi. L’assalto ad un calciatore molto importante per Simone Inzaghi è stato infatti confermato, e in Viale della Liberazione hanno provato a respingerlo. La sensazione però è che qualcosa possa ancora muoversi, ma soprattutto che la cessione sia solo rimandata per trovare un sostituto all’altezza.

Inter, assalto al big: Marotta prova a rinviare la cessione

Una sorta di rivoluzione in casa nerazzurra è ormai in atto. Se in attacco Marotta ha puntato su calciatori esperti, riportando a Milano Arnutovic e Sanchez, negli altri reparti il club ha provato ad abbassare l’età media, e conta di farlo ulteriormente sia nel mercato invernale che nella prossima stagione.

L’obiettivo è dar vita ad un nuovo corso, ma con i conti da tenere sotto controllo serve pazienza. Ecco perché almeno in questa fase Inzaghi chiede calma e non vorrebbe essere privato di ulteriori pedine, soprattutto in un reparto.

Per Stefan De Vrij è infatti arrivata un’offerta dall’Arabia, e già da tempo gli agenti hanno confermato sondaggi per l’olandese. L’Inter, che in questa fase vuole gestire al meglio le risorse, non vuole correre il rischio di vendere un calciatore affidabile e cercare un sostituto con il tempo che stringe. La sensazione però è che l’affare in uscita sia solo rinviato.

De Vrij potrebbe lasciare Milano la prossima stagione, ma non sono escluse valutazioni su possibili innesti anche nel mercato di gennaio. Marotta e Ausilio continuano infatti a sondare il terreno per un difensore. L’arrivo ormai imminente di Benjamin Pavard sistemerebbe le cose, il sogno per il futuro resta Giorgio Scalvini e sullo sfondo resta forte la candidatura di Perr Schuurs. Marotta fiuta l’affare ma deve far cassa, e i club arabi, per una volte, potrebbero essere alleati della sua Inter.