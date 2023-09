Torino: Ricci sta firmando, c’è la beffa

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Samuele Ricci pronto a firmare il suo nuovo contratto, c’è una società che ha deciso di beffare tutte.

Una svolta importante per quanto riguarda il futuro del talento italiano che è considerato uno dei più corteggiati in tutto il nostro paese. C’è ora una notizia che potrebbe cambiare il mercato del giocatore.

Il giovane centrocampista italiano ha voglia di crescere ancora e per questo motivo ora che sta pensando di andare a firmare un nuovo contratto che gli garantirebbe di poter svoltare il proprio futuro.

Calciomercato Torino: Samuele Ricci pronto a firmare

In questi ultimi mesi di calciomercato soprattutto, Samuele Ricci è stato vicinissimo a dire addio al Torino perché diverse squadre top si sono interessate al giovane italiano emergente. E’ il caso della Lazio e della Juventus che hanno provato a strappar via il centrocampista dal Toro.

Nulla da fare però per questo mercato, con la Lazio di Sarri che ha insistito su tutti e provato a chiudere l’ingaggio di Ricci. Alla fine è saltato tutto e il Torino ha beffato la concorrenza delle big, che adesso sembrano tagliate fuori definitivamente con la questione rinnovo.

Torino: rinnovo Ricci, c’è la svolta sull’accordo

Samuele Ricci è pronto ad essere blindato con il Torino con un rinnovo di contratto importante che gli garantirebbe di restare in granata ancora a lungo a cifre importanti e con l’obiettivo di crescere ancora insieme.

Dai colleghi di Tmw viene svelato quello che sarà adeguato di ingaggio per il giocatore che andrà a percepire uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti l’anno con il rinnovo. Il Torino e Ricci trattano il rinnovo che si può chiudere molto presto con una nuova data di scadenza del contratto tra il 2027 e il 2028.

Torino: Ricci rinnova anche per la Nazionale

Il sogno di Samuele Ricci è quello di approdare nella prima squadra della Nazionale con regolarità. Il rinnovo con il Torino gli garantirebbe continuità e crescita constante con la sua giusta determinazione. La svolta potrebbe essere arrivata ora anche con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale come nuovo ct.

Ricci può giocarsi le sue chance e aspetta il momento giusto per entrare con continuità nei convocati di Spalletti per la nuova Italia. Svolta decisiva per il futuro del giocatore che adesso vuole dare tutto con il Torino per guadagnarsi palcoscenici importanti.