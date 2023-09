Calciomercato: Barrow sta firmando, ecco con chi giocherà

Il calciomercato non dorme mai e ancora non è concluso per altri campionati. Infatti, alcuni club hanno deciso di fare spese ancora in Italia come nel caso di Barrow.

Il calciatore del Bologna è pronto ad una nuova avventura dopo che si è sfogato ed è riuscito a far passare un messaggio al club per lasciarlo andare senza troppe attese.

Ci sono novità davvero importanti e decisive che riguardano il futuro del giocatore che è pronto ad una nuova avventura e a lasciare il campionato italiano.

Calciomercato Serie A: Barrow lascia il Bologna

Sono arrivate ieri le dichiarazioni decisive in conferenza stampa di Thiago Motta che aveva escluso la parenza di Musa Barrow con le parole “Rimane con noi”. Ora però è arrivata una risposta importante del giocatore che si è sfogato contro il tecnico e sembra aver trovato l’accordo con il Bologna per andar via il prima possibile. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi l’affare.

C’è una nuova società che ha messo gli occhi sull’attaccante del Bologna e sembra già aver raggiunto anche un accordo economico con il giocatore. Resta solo da convincere il club italiano su tempi e dettagli dell’offerta. Perché Barrow sembra davvero pronto a dire addio. Il calciatore sta spingendo in queste ultime ore di mercato per andar via.

Bologna: Barrow all’Al-Taawoun FC

C’è l’opzione Arabia Saudita per Musa Barrow che è infatti vicino all’Al-Taawoun FC che ha messo sul piatto un’offerta da 8 milioni di euro secondo i colleghi di Tmw. Pare che il giocatore sia realmente convinto di andare via dall’Italia per andare a giocare con un nuovo club nella Pro League Saudita.

A breve dovrebbe arrivare il via libera del Bologna che conta seriamente di chiudere l’operazione per la cessione di Barrow in Arabia Saudita con l’Al-Taawoun FC. Il rapporto tra l’attaccante e l’allenatore ormai sembra ai minimi storici e non c’è possibilità di recupero.

Bologna: Barrow si sfoga

Arriva anche lo sfogo di Barrow con il Bologna, con un attacco all’attuale allenatore che non avrebbe messo in condizioni il giocatore di potersi esprimere al meglio. Queste le parole dell’attaccante che adesso ha lasciato l’Italia dopo molti anni qui:

“La società ha capito il mio malessere nel continuare la mia avventura al Bologna in particolare con questo allenatore. Non posso rimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni”.