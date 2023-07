Georgina Rodriguez, così è davvero esagerata: la trasparenza fa sognare

Georgina Rodriguez continua a sfoderare look semplicemente pazzeschi, lady CR7 incanta tutto il web con il suo fascino sublime

Già abitualmente, è uno dei personaggi più amati dei social, con una visibilità internazionale che ne ha fatto una delle bellezze più cliccate in assoluto di questi anni. Ma in questi giorni, forse, sta rubando la scena come mai prima d’ora. Le vacanze di Georgina Rodriguez non passano certo inosservate, per tanti motivi.

La modella ispano-argentina, una celebrità da oltre 50 milioni di followers su Instagram, insieme alla sua dolce metà Cristiano Ronaldo e ai loro figli, ha scelto la Sardegna per alcuni giorni di relax. Una vacanza che ormai dura già da un po’, tra ambientazioni di gran lusso, come prevedibile, in Costa Smeralda. Protagonista assoluto degli scatti, lo yacht noleggiato da CR7, teatro di molte delle pose del fuoriclasse portoghese e della sua compagna.

Soprattutto lei sta mettendo in mostra un fascino forse mai così esplosivo. Tra tuffi in mare, momenti di tintarella al sole e look stratosferici per le uscite serali, Georgina sta facendo a dir poco strage di cuori, e sembra non volerla smettere più. Uno spettacolo che naturalmente fa battere forte il cuore a tutto il popolo dei suoi ammiratori.

Georgina Rodriguez, abito spaziale: trasparenze sulle curve e minigonna inguinale, totale da infarto

Anche questa volta, Georgina continua sulla stessa falsariga e nell’ultimo post propone una nuova carrellata di immagini super seducenti. Classe ed eleganza da vendere e sensualità sempre più incontenibile.

Sul ponte dello yacht, con questo abito sgargiante Georgina fa risaltare la sua silhouette come non mai. L’attenzione non può che concentrarsi su due dettagli principali. La trasparenza nella parte superiore dell’abito, che ci fa ammirare le sue curve strabordanti, e la minigonna cortissima, praticamente inguinale, che accende la fantasia, oltre a dare spazio a gambe infinite, affusolate e perfette.

Ce n’è abbastanza per il solito tripudio da parte degli ammiratori di tutto il mondo, che reagiscono in maniera prevedibile. Messaggi su messaggi per osannare la sua bellezza, like compulsivi che certificano il suo status di superstar assoluta del web. Georgina si è confermata una autentica fuoriclasse e ci ha regalato momenti davvero indimenticabili. In tanti, vorrebbero che le sue vacanze in Sardegna non finissero mai, e dopotutto c’è anche da comprenderli.