Svolta improvvisa: si cambia in panchina, Tudor nuovo tecnico

L’inizio della stagione è ormai alle porte e per una panchina possibile svolta: Tudor pronto a diventare il nuovo tecnico.

Il campionato è ormai pronto ad iniziare, ma una squadra è intenzionata a valutare la possibilità di cambiare la guida tecnica proprio a ridosso dell’inizio della stagione per provare a dare una svolta.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il futuro del tecnico sembra essere ormai segnato e il club è pronto ad affidare la panchina a Igor Tudor. Una svolta improvvisa e su questo sono attese delle novità molto importanti già nei prossimi giorni considerando che ormai la strada intrapresa è quella di un cambio alla guida tecnica.

Si cambia in panchina: Tudor il nuovo allenatore

Igor Tudor al termine della scorsa stagione ha deciso di interrompere con il Marsiglia per intraprendere una nuova avventura. Le scelte dei club, però, non hanno dato la chance che il croato si aspettava e per questo motivo ad oggi è ancora libero e in attesa di poter tornare il prima possibile ad allenare per cercare di confermare quanto di buono fatto in Francia in questi ultimi mesi.

La chance potrebbe arrivare un po’ a sorpresa nei prossimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, il West Ham non ha nessuna intenzione di continuare con Moyes dopo un precampionato non eccellente e il nome in pole position è quello di Tudor. Il profilo del croato piace molto e quanto fatto con il Marsiglia è un qualcosa in più. In corsa anche Potter in quella che sembra essere una sfida a due.

Ad oggi la società inglese sta riflettendo. Non è la prima volta che la panchina di Moyes sembra essere a rischio, ma alla fine si è deciso di non cambiare. Vedremo se anche in questa occasione sarà così oppure assisteremo ad una svolta improvvisa per iniziare al meglio la stagione e ambire a traguardi importanti.

Panchina West Ham: Tudor il favorito per il post Moyes

Il profilo di Tudor piace molto in casa West Ham e non possiamo escludere un tentativo per trovare l’accordo in caso di rottura con Moyes. Sono in corso i ragionamenti del caso e nessuna decisione è stata presa.

Nei prossimi giorni saranno sciolti tutti i dubbi e solo in quel caso sapremo se si continuerà con Moyes oppure il West Ham affiderà la panchina ad uno tra Potter e Tudor.