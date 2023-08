Rilancio decisivo, Scamacca torna in Serie A: ecco dove va

Dopo tante chiacchiere sembrerebbe essere finalmente giunta al termine la telenovela relativa al futuro di Gianluca Scamacca in questo calciomercato. L’attaccante italiano è infatti pronto a lasciare il West Ham dopo quanto registrato in queste prime concitate ore pomeridiane.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei tanti club di Serie A interessati all’ex Sassuolo avrebbero presentato un rilancio, in termini di offerta, agli Hammers, stravolgendo completamente le carte in tavola e mettendo anche la freccia rispetto alle altre concorrenti nella corsa all’attaccante.

A fronte di questo, dunque, potremmo dire che è davvero questione di tempo prima che Scamacca saluti il West Ham e la Premier League dopo appena un anno per tornare a giocare in Serie A.

Scamacca torna in Serie A: rilancio decisivo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluca Scamacca in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe sempre più vicino a lasciare il West Ham per tornare a solcare i campi della Serie A. L’attaccante ex Sassuolo in Premier League non è infatti riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità, ed in vista del prossimo Europeo l’intenzione è quella di trovare continuità di prestazioni e di minutaggio per diventare titolare della Nazionale, obiettivo raggiungibile -almeno per il momento- solo in Italia.

Essendo giovane, comunque, Scamacca ha attirato su di sé l’attenzione di diverse big del campionato italiano, che nel corso di queste settimane si sono date battaglia a suon di offerete ed incontri con l’entourage del ragazzo e della dirigenza del West Ham. A quanto pare, però, l’impressione è che proprio in queste ore si sia giunti all’epilogo di questa storia, dato che l’importante rilancio della società di Serie A ha indirizzato una volta e per tutte le trattative.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, con l’ultimo rilancio fatto al West Ham, è l’Atalanta ora il club in vantaggio per l’ingaggio di Gianluca Scamacca in questo calciomercato.

Atalanta, rilancio record per Scamacca: le ultime

Possibile clamorosa svolta nel futuro di Gianluca Scamacca, che potrebbe per l’appunto trasferirsi all’Atalanta in questo calciomercato dopo il forte inserimento della Dea delle scorse ore. Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bergamasco starebbe spingendo molto per riuscire a riportar in Serie A l’ex Sassuolo.

A conferma di questo, secondo il noto esperto di calciomercato, il West Ham si aspetta che oggi l’Atalanta formalizzi un’offerta importante, più alta di quella presentata dall’Inter da 24 milioni di euro più quattro di bonus qualche giorno fa.

L’Atalanta fa sul serio per Scamacca: la posizione dell’Inter

Con l’inserimento dell’Atalanta l’Inter potrebbe pensare di fare un rilancio al West Ham per Scamacca, ma la realtà dei fatti è che Marotta ed Ausilio non hanno alcuna intenzione di alzare ulteriormente la loro proposta fatta, svincolandosi così da ogni tipo di asta per il giocatore. La decisione finale, a questo punto, potrebbe essere fortemente condizionata dalla volontà dello stesso Scamacca.