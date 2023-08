Calciomercato Inter, scacco matto di Marotta: colpo in difesa

In attesa di risolvere la questione relativa al prossimo portiere titolare, l’Inter si starebbe comunque muovendo per andare a rinforzare gli altri reparti della formazione di Simone Inzaghi in questo calciomercato.

Uno di quelli nei quali Marotta ha il dovere di investire è la difesa, anche perché le uscite di D’Ambrosio e soprattutto Skriniar hanno lasciato dei buchi nella rosa nerazzurra che devono essere tappati il prima possibile per evitare di riscontrare difficoltà nel corso della stagione.

Per questo motivo la lista della dirigenza dell’Inter è ricca di nomi che possano fare al caso del tecnico meneghino, ma Marotta avrebbe comunque le idee già abbastanza chiare.

Calciomercato Inter, colpo in difesa per Inzaghi: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che prima dell’inizio della prossima Serie A ha intenzione di mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa non solo competitiva ma anche, e soprattutto, completa.

Al momento la priorità di Marotta è quella di riuscire a regalare al tecnico nerazzurro un nuovo portiere, ma parallelamente a queste trattative l’amministratore delegato meneghino starebbe provando a regalare anche degli altri rinforzi a Simone Inzaghi, soprattutto in difesa, visto il recente addio di Milan Skriniar. Sostituire un giocatore come lo slovacco non sarà assolutamente semplice, ma a quanto pare la dirigenza dell’Inter avrebbe redatto una lista di difensori che possano fare al caso del club nerazzurro. Fra tutti Marotta avrebbe però posato l’attenzione su un profilo in particolare, che in realtà l’ex dirigente della Juventus starebbe seguendo da diverso tempo.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, una volta completato l’acquisto del nuovo portiere, l’Inter potrebbe fare all in su Merih Demiral dell’Atalanta, regalando così a Simone Inzaghi il tanto richiesto braccetto di destra.

Calciomercato Inter: le richieste dell’Atalanta per Demiral

Già nelle scorse settimane si era parlato di un interesse dell’Inter per Merih Demiral, in uscita dall’Atalanta complice i rapporti non idilliaci con Giampiero Gasperini. Il turco rappresenta essere un’opportunità per il club meneghino, anche se la Dea non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo giocatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, per lasciar partire Demiral in questo calciomercato l’Atalanta chiede almeno 20 milioni di euro, cifre che però al momento l’Inter non sarebbe disposto a sborsare.

Inter, occhio alla concorrenza per Demiral

L’Inter segue con attenzione le questioni relative al futuro di Demiral, che comunque è visionato anche da altri club in questo calciomercato. Su tutti, stando alle ultime notizie, ci sarebbe il Fenerbahce di Edin Dzeko, desideroso di riportare in patria un giocatore come il turco per ridargli quell’importanza persa a Bergamo nell’Atalanta.