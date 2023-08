Wanda Nara e la malattia, l’annuncio del padre: svelate le sue condizioni

Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Wanda Nara. A fare il punto della situazione è il padre della showgirl argentina.

C’è tanta preoccupazione in casa Icardi per lo stato di salute della moglie Wanda Nara. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo gli esami del sangue sono stati diagnosticati alla una malattia del sangue. Il papà di Wanda, Andres Nara, ha mostrato grande preoccupazioni per la figlia: ecco le sue parole rilasciate ai media argentini.

I rapporti tra padre e figlia non sono stati mai semplici ma in questo momento c’è stato un riavvicinamento. Andres Nara ha deciso di interrompere anche gli impegni televisivi per stare vicino a Wanda. Non parteciperà al format argentino di Ballando con le stelle. Questo l’annuncio dell’uomo che ha fatto il punto anche riguardo lo stato di salute di sua figlia Wanda Nara che è stata colpita da una malattia terribile.

Malattia Wanda Nara, il padre svela tutto

“Sono scioccato e preoccupato”, così Andres Nara che in un’intervista riportata da Il Corriere ha chiarito le condizioni di su figlia Wanda.

“Sono rimasto scioccato dopo aver letto le sue dichiarazioni. Mi sono preoccupato quando ho letto il suo racconto. Lei dice di star bene e che non ha intenzione di fare cure”.

Sui rapporti in famiglia ha infine aggiunto: “Maxi Lopez e Mauro Icardi sono due buoni padri, presenti e attenti. Con Mauro non ho alcun rapporto mentre so che Maxi non è molto contento di questa situazione, lo vedo arrabbiato”.

Ecco, infine, il commento del padre di Wanda Nara in merito alla decisione della figlia di non sottoporsi alle cure.

“Mi confonde, io non posso che essere preoccupato dalle sue condizioni”.

Malattia Wanda Nara, cosa è successo

A seguito di alcuni rilevamenti anomali, a Wanda Nara è stata diagnosticata una malattia al sangue. La showgirl ha deciso di seguire suo marito Mauro Icardi ad Istabul. Il figlio Valentino, invece, è rimasto in argentina visto che milita nelle giovanili del River Plate. La situazione è molto particolare ma in queste circostanze c’è totale privacy riguardo le condizioni di salute di Wanda Nara. Il padre ha deciso di esporsi pubblicamente manifestando il dispiacere e la propria preoccupazione per ciò che sta succedendo. Adesso si attendono altri esami che sicuramente chiariranno meglio l’entità del problema.