L’Arabia sbarca a Torino: 30 milioni e via libera Juve

Gli sceicchi dell’Arabia Saudita puntano anche un fuoriclasse della Juventus. Il calciatore è finito nel mirino, offerta a breve.

La grande tendenza dell’estate finora nel calcio internazionale è stata quella di accogliere con interesse ed un pizzico di timore gli assalti dall’Arabia Saudita. Il 2023 verrà ricordato proprio per l’entrata in scena dei ricchi club arabi ed i petroldollari degli sceicchi.

Moltissimi già i fuoriclasse acquistati o tentanti dalle lusinghe della Saudi Pro League. Anche la Serie A non è rimasta immune da tali assalti: basti pensare a Marcelo Brozovic, passato all’Al-Nassr e favorito da un contratto da circa 27 milioni di euro l’anno. E così molti altri calciatori di livello internazionale, come Koulibaly, Firmino e Benzema.

Ora pare che nel mirino degli arabi sia finito anche un calciatore della Juventus, considerato un vero e proprio leader della formazione di Massimiliano Allegri. Un paio di club dell’Arabia stanno valutando un’offerta importante per questo calciatore, esperto e maturo, tra i migliori nel suo ruolo in Italia.

Il giocatore in questione è Wojcech Szczesny. Ovvero il portiere titolare della Juventus ormai da diversi anni, da quando capitan Gigi Buffon ha deciso di prendere altre strade. Il polacco, tra i migliori numero 1 in circolazione in Europa, è l’ultimo gioiello nel mirino dell’Arabia Saudita.

Gli arabi alla caccia di Szczesny: per la Juventus non è incedibile

Non è ancora chiaro quale club della Saudi Pro League si sia interessato in particolare a Szczesny. Ma la Juve, che ha bisogno di introiti importanti per fare mercato a sua volta, non lo considera intoccabile. I bianconeri infatti ascolteranno proposte sui 25-30 milioni di euro per lasciar partire l’ex Roma e Arsenal a titolo definitivo.

Altro indizio sulla possibile partenza di Szczesny è il ritorno improvviso a Torino del neo dirigente Cristiano Giuntoli, che si era recato negli Stati Uniti per accompagnare la Juventus in tournée. Una possibile offerta rilevante per il portiere classe ’90 potrebbe aver smosso le acque e, se accettata, potrebbe sbloccare le trattative in casa Juve.

Wojcech Szczesny, nato a Varsavia nel 1990, gioca alla Juventus dal 2017, quando fu ingaggiato dall’Arsenal per 12 milioni di euro dopo due stagioni in prestito alla Roma. Ora i bianconeri chiedono almeno il doppio per lasciarlo partire in direzione Arabia. C’è da vedere anche se la volontà del polacco sarà quella di trasferirsi in questo ricco ed esotico campionato. Visto che nelle ultime ore si è anche vociferato di un interesse del Bayern Monaco.