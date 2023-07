Scamacca torna in Serie A, trattativa sbloccata: è fatta per il bomber

Il futuro di Gianluca Scamacca in questo calciomercato è stato finalmente, ed una volta e per tutte, definito. L’ex attaccante del Sassuolo è infatti ad un passo dal lasciare il West Ham dopo soli 12 mesi per tornare a giocare in Serie A.

La complicata annata agli Hammers ha fatto sì che l’italiano, in recenti uscite pubbliche, rilevasse la sua volontà di tornare a giocare in patria, anche perché la Premier League si è dimostrata non essere adatta al suo stile di gioco, ed i numeri registrati nella passata stagione lo dimostrano.

Le sensazioni al momento è che presto questo suo desiderio possa essere esaudito, anche perché la trattativa pare essersi una volta e per tutte sbloccata, con l’attaccante pronto a sbarcare in città già nei prossimi giorni per firmare il contratto con il suo nuovo club.

Calciomercato: si sblocca in ritorno in Serie A di Scamacca

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluca Scamacca in questo calciomercato, che ad appena un anno dal suo approdo in Premier League sembrerebbe essere in procinto di tornare in Serie A. Fallita l’esperienza in Inghilterra, dunque, anche in vista del prossimo Mondiale, l’ex attaccante del Sassuolo vuole dimostrare di essere ancora quell’attaccante cinico che ha portato il West Ham solo 12 fa a sborsare più di 30 milioni di euro.

Per farlo Scamacca ha intenzione di tornare in Serie A, campionato che si addice perfettamente alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Questa sua volontà presto potrebbe essere esaudita, dato che sul classe ’99 ci sarebbe l’interesse di alcune big del campionato italiano in questo calciomercato, pronte a fare di tutto pur di ingaggiarlo. Fra queste c’è la Roma, che nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo decisivo su Scamacca per anticipare la concorrenza dopo settimane di stallo, visto che le trattative col West Ham sembrerebbero essersi sbloccate grazie di un’altra operazione direttamente collegata a questa.

Stando al The Sun, infatti, nel momento in cui gli Hammers riuscissero a chiudere per l’arrivo di Divock Origi dal Milan in questo calciomercato, la società londinese potrebbe abbassare le proprie pretese e lasciar partire Scamacca in direzione Roma.

Calciomercato, Origi libera Scamacca: la Roma attende

In questi giorni il West Ham è al lavoro col Milan per provare a riportare in Premier League Divock Origi in questo calciomercato. Nel momento in cui gli Hammers riuscissero in questo loro obiettivo, per la Roma si semplificherebbe l’operazione che porterebbe in giallorosso Gianluca Scamacca.

Al momento, però, il vero ostacolo di tutta questa operazione è lo stesso Divock Origi, che nonostante sia stato messo praticamente fuori rosa da Stefano Pioli, ha intenzione di giocarsi le proprie carte al Milan. I prossimi giorni potranno essere quelli decisivi, con la Roma che attende un dietrofront del belga per riuscire finalmente a regalare a José Mourinho un attaccante degno di nota.

Roma: Scamacca la prima scelta…della dirigenza

La Roma sta spingendo per Gianluca Scamacca, ma l’italiano è la prima scelta di Tiago Pinto, non di José Mourinho. Stando alle ultime notizie, infatti, lo Special One preferirebbe puntare tutto su Morata, profilo che invece non convince a pieno la dirigenza per costi ed età.

Dalle parti di Trigoria c’è dunque questo nodo da sciogliere, e c’è bisogno di farlo anche abbastanza in fretta, dato che la stagione è agli sgoccioli, ed il solo Belotti non può reggere da solo il peso dell’attacco della Roma.