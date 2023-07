Dietrofront UEFA, c’è la decisione ufficiale: cambia la Conference

Nella giornata di oggi è arrivata una decisione importante da parte della UEFA che cambia completamente la storia, ma soprattutto la forma, della prossima Conference League.

Come confermato anche dal comunicato ufficiale del club, la massima organizzazione continentale ha fatto un dietrofront importante che praticamente annulla la sua stessa, e super discussa, decisione presa qualche mese fa. La società in questione ha fatto di tutto in questo frangente di tempo per far tornare su suoi passi la UEFA, e grazie al grande lavoro degli avvocati ci è riuscito, dando una svolta importante nono solo alla sua stagione ma anche alla prossima Conference League, anche perché ora cambia tutto.

La UEFA fa dietrofront: ha cambiato idea, le ultime

Settimana dopo settimana stanno prendendo forma anche le prossime competizione europee, che a furia di preliminari stanno iniziando a completare la griglia delle squadre che tra fine agosto ed inizio settembre verranno sorteggiate nei vari giorni di Champions, Europa e Conference League.

In tutto questo, però, ci sono alcuni questioni giudiziarie da risolvere e che starebbero al momento creando molta confusione e stravolgendo completamente le carte in tavola, anche perché nel corso di questi ultimi mesi la UEFA ha preso delle importanti decisioni che hanno visto alcuni club essersi addirittura esclusi dalla rispettiva competizione per motivi extra calcistici. Questo ha fatto e non poco discutere, al punto che alcuni di questi, tramite i propri legali, si sono mossi per far tornare sui propri passi la massima organizzazione continentale. Uno di questi, partecipante alla prossima Conference League, ci è riuscito, facendo praticamente annullare la decisione presa due mesi fa dalla UEFA.

Stando a quanto confermato anche dallo stesso club tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la massima organizzazione calcistica europea ha fatto dietrofront ed ha riammesso l’Osasuna alla prossima Conference League, annullando praticamente la decisione presa a fine giugno e confermata solo lo scorso 4 luglio dal Comitato d’Appello.

Osasuna riammesso in Conference League: sarà presente ai play-offs

La guerra mossa dall’Osasuna contro la decisione della UEFA dello scorso fine giugno ha visto il club spagnolo uscire, incredibilmente, vincitore. Nonostante il Comitato d’Appello del massimo organismo regolatore del calcio in Europa aveva confermato la decisione presa dallo stesso solo lo scorso 4 di luglio, al termine della preceduta svolta oggi davanti al TAS per la formula del ‘Consent Award‘, l’Osasuna è riuscito a riconquistare, grazie alla giustizia ordinaria, quello che nel corso della passata stagione aveva ottenuto, meritatamente, sul campo.

Il prossimo 7 di agosto, dunque, l’Osasuna sarà presente nelle urne dei club che parteciperanno ai playoff di Conference League che stanno disputati fra il 24 ed il 31 di agosto.

Osasuna-UEFA, non finisce qui: ancora screzi fra le parti

L’Osasuna è riuscito a riottenere grazie alla giustizia sportiva quello che aveva ottenuto in campo, ovvero la Conference League. Questo, però, non pare sia andato a genio alla UEFA che, stando alle ultime notizie, nelle scorse ore avrebbe aperto un procedimento disciplinare contro la società spagnola per essersi rivolta alla giustizia ordinaria, ma questo non influirà sulla partecipazione dei Los Rojillos alla prossima Conference.