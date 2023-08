Moggi senza freni: durissima frecciata alla Juventus

L’ex direttore sportivo bianconero non le manda a dire: arriva un commento deciso e duro sulla scelta della Juventus.

Chiaro, deciso, senza peli sulla lingua. Del resto, Luciano Moggi, oltre che per i suoi grandi numeri sul mercato, è conosciuto anche per la sua schiettezza e per la capacità di saper leggere condizioni, situazioni, e trattative di mercato.

In una fase convulsa, in cui i tecnici a due settimane dall’inizio del campionato sperano di avere squadre complete e competitive, le questioni aperte sono ancora tante. Dall’Inter che cerca l’attaccante per sostituire Lukaku alla Roma che fa lo stesso, passando per il Napoli impegnato a blindare Osimhen e la Lazio che prova a completare l’organico. Poi c’è la Juve, ancora a caccia della chiave giusta per aprire le porte del Chelsea e strappare Romelu Lukaku dopo averlo già fatto con l’Inter.

La sensazione è ormai chiara: l’affare si farà. Lo confermano i silenzi di Vlahovic, la scelta dei Blues che non hanno assegnato il numero di maglia al belga, ma anche il rifiuto del calciatore ai milioni in arrivo dall’Arabia. Tutto lascia pensare che in poche ore arriverà l’ufficialità, e la trattativa divide i tifosi. E Luciano Moggi? Il suo parere è arrivato direttamente in una intervista esclusiva rilasciata a Notizie.com, e i bianconeri incassano la dura presa di posizione dell’ex componente della famosa “triade”.

Moggi durissimo sulla Juve, poi la previsione sul prossimo campionato

Nessun giro di parole. Solo una risposa secca e pungente, motivata in maniera precisa durante l’intervista esclusiva rilasciata a Notizie.com. Luciano Moggi, all’inevitabile quesito sul mercato condotto dal suo ex club, ha mostrato il suo disappunto.

“Lo scambio fra Lukaku e Vlahovic non lo farei mai“, ha tagliato corto, motivando la sua opinione. “Questo scambio non mi piace e sembra controproducente in ottica futura”, sono le parole di Moggi, che ha poi ribadito di non essere convinto da alcuni aspetti caratteriali del belga. Arriva anche il commento su Vlahovic, che non avrebbe alle spalle il centrocampo giusto per esprimersi al meglio. “Se lanciato in profondità sa fare gol”, ha ammesso Moggi, confermando che anche davanti alla necessità di vendere il serbo, al posto della Juve avrebbe valutato altri profili.

Infine alla domanda sulla squadra favorita, è arrivata un’altra risposta netta. Per l’ex direttore bianconero il Napoli resta una squadra forte ma avrà difficoltà nel confermarsi, mentre la Juve potrebbe sfruttare l’assenza di impegni europei per tentare di farsi spazio in campionato.