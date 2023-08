Samardzic alla Juve? A Milano sganciano la bomba

Pazza idea riguardo l’obiettivo di mercato dell’Inter che non si è concretizzato in maniera clamorosa. Spunta l’ipotesi Juventus.

Uno dei grandi casi di calciomercato in Italia per quest’estate si è esaurito nelle ultime ore. Ovvero l’estenuante trattativa tra l’Inter e l’Udinese per Lazar Samardzic. Uno dei centrocampisti più interessanti e di maggior qualità della nostra Serie A.

Sembrava davvero tutto fatto per il trasferimento in nerazzurro di Samardzic. Ottima l’offerta dell’Inter, buona la predisposizione dell’Udinese. Il centrocampista serbo di origini tedesche è sbarcato persino a Milano per le consuete visite mediche. Tutto completato, tranne la firma, per via i richieste improvvisamente diverse dell’entourage.

La famiglia di Samardzic ha chiesto dei bonus alla firma che inizialmente non erano stati concordati tra Inter, Udinese e gli stessi agenti. Un intervento che ha destabilizzato tutti e che in qualche modo ha fatto saltare la trattativa. Il numero 24 friulano è rimasto in attesa di un accordo, fino a dover tornare a Udine con la coda tra le gambe.

La Juventus tenta Samardzic: sgambetto clamoroso ai rivali dell’Inter

Dunque la trattativa si è arenata definitivamente. L’Inter virerà su altri centrocampisti e nel frattempo il giovane Giovanni Fabbian, che stava andando all’Udinese come contropartita tecnica, è vicino al Frosinone.

Incredibile ma vero, secondo Tuttosport, Samardzic potrebbe finire nel mirino della Juventus. Un colpo a sorpresa, che farebbe infuriare l’Inter per lo scippo vero e proprio ai rivali dopo una trattativa che sembrava chiusa definitivamente. Oltre ai bianconeri, anche il West Ham in Inghilterra è interessato al classe 2002, ma la Juve prepara l’offensiva.

La Juve, a caccia di una mezzala di qualità, potrebbe proporre all’Udinese le stesse cifre e formule pensate dall’Inter. Ovvero un prestito oneroso da 5 milioni, un obbligo di riscatto tra un anno fissato a 15, più 2-3 milioni di bonus futuri. Inoltre, per agevolare la trattativa, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino del centrocampista Nicolussi Caviglia, che prenderebbe il posto di Fabbian nella rosa friulana.

Domenica sera inoltre, in vista della prima giornata di Serie A, si giocherà il match Udinese-Juventus alla Dacia Arena. Un’occasione ideale per provare ad impostare questa trattativa che di certo non farà piacere all’Inter come osservatore interessato e anche rammaricato. Ennesime e solite schermaglie di calciomercato, che come tutte le estati, soprattutto nelle fasi finali, sorprendono e fanno davvero impazzire club e tifosi.