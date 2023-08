Infortunio a pochi giorni dal via: situazione preoccupante per i fantallenatori

Brutta tegola per fantallenatori e non solo: ad una settimana dal via brutto infortunio, la situazione ora si fa preoccupante!

L’inizio del campionato si avvicina e con esso i timori di calciatori, allenatori e fantallenatori di dover fare a meno dei propri migliori talenti in vista dell’esordio e del primo incontro della stagione.

Purtroppo gli infortuni sono sempre dietro l’angolo e anche questa volta qualcosa è andato storto per uno dei protagonisti certi della prima di campionato. L’infortunio ad una settimana dal via non ci voleva, la situazione adesso si fa preoccupante.

La speranza di poter recuperare il calciatore andrà valutata con il corso dei giorni ma al momento diventa difficile poter immaginare la presenza di uno dei beniamini dei suoi tifosi in campo. Dunque Lecce-Lazio rischia di dover fare a meno di uno dei suoi protagonisti annunciati. E dire che sarebbe stato con ogni probabilità tra i titolarissimi del match.

I medici stanno cercando di risolvere la grana quanto prima ma non è detto che ci riescano in tempo per domenica alle 20.45, quando è in programma il fischio d’inizio al “Via del Mare”. Il giocatore in questione è Antonino Gallo, terzino del Lecce su cui il neo tecnico pugliese D’Aversa fa grande affidamento.

Infortunio per Gallo: tempi di recupero e chi lo sostituisce

Il titolare designato della fascia sinistra del Lecce (32 presenze la scorsa stagione) è uscito zoppicando dalla sfida di Coppa Italia contro il Como. Sin da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto serie.

Ha preoccupato allenatore e fantallenatori il comunicato del club giallorosso di qualche giorno fa, che di seguito vi riportiamo: “L’U.S. Lecce comunica che, il calciatore Antonino Gallo, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la gara di Coppa Italia Lecce – Como, si è sottoposto ad esami strumentali le cui risultanze hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con notevole versamento articolare, senza lesioni legamentose”.

Trauma distorsivo alla caviglia, dunque, significa in teoria circa 3 settimane di stop. A meno di un recupero che avrebbe del clamoroso il giocatore non ci sarà contro la Lazio ma è a serio rischio anche per le altre due sfide prima della sosta. Più verosimile rivederlo in campo direttamente dopo la pausa delle nazionali.

Il sostituto in realtà sarebbe già in rosa e sarebbe Lorenzo Venuti, appena arrivato dalla Fiorentina a costo zero, ma purtroppo si è infortunato anche lui. Per questo al suo posto D’Aversa ha schierato Patric Dorgu, talento della Primavera. Probabile che anche domenica contro la Lazio tocchi di nuovo a lui occupare la fascia sinistra. In una rosa che presenta ancora molte incognite e con su scritto “lavori in corso” per D’Aversa.