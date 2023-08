Serie A, trattativa sbloccata: arriva un campione del Mondo

In queste ore qualcosa di importante si sarebbe mosso fra gli uffici della dirigenza del club, dato che parrebbe essersi sbloccata la trattative per l’arrivo del campione del mondo in questo calciomercato.

Nel corso delle ultime settimane il nome del giocatore è stato con insistenza accostato alla Serie A, ma mai come ora il suo approdo in Italia sembrerebbe essere davvero ad un passo. Le prossime ore potranno sicuramente essere quelle decisive per completare l’affare definendo gli ultimi importanti dettagli, ma a questo punto ci potremmo anche sbilanciare dicendo che è praticamente fatta per l’approdo in Serie A di un altro campione del mondo.

Dopo Dybala e Paredes, dunque, la lista di argentini che andranno a regalare spettacolo in Italia si allungherà, con quest’ultimo che potrebbe fare davvero la differenza quest’anno in campionato grazie alle sue qualità.

Serie A: si sblocca la trattativa, arriva l’esterno campione del mondo

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’esterno argentino in questo calciomercato, che mai come ora sembrerebbe essere in procinto di sbarcare in Serie A. Oramai ai margini del progetto tecnico del suo attuale club, il campione del mondo avrebbe espresso già nelle scorse settimane la sua volontà di cambiare area per rilanciarsi altrove, non riscontrando alcuna opposizione da parte della società che ha bisogno di cedere.

Nel corso di queste settimane, essendo un giocatore di un certo calibro, il nome dell’esterno è stato accostato a tantissime squadre, ma come detto il suo futuro alla fine potrebbe essere in Serie A. Sin dai primi giorni di calciomercato l’ipotesi italiana è sempre stata quella più accreditata, ma ultimamente aveva preso notevolmente quota quella inglese della Premier League, sfumata però nelle scorse ore.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, come un fulmine a ciel sereno l’Aston Villa avrebbe deciso alla fine di puntare su Nuno Tavares in questo calciomercato, facendo saltare le trattative col Siviglia per Marcos Acuna che a questo punto potrebbe davvero andare a rinforzare la fascia di uno dei club di Serie A.

Niente Acuna, l’Aston Villa vira su Nuno Tavares

La notizia della giornata è che si potrebbe essere sbloccato una volta e per tutte l’arrivo in Serie A di Marcos Acuna in questo calciomercato. Nel corso degli ultimi giorni per l’esterno argentino si era parlato con insistenza di Aston Villa, ma alla fine la scelta di Una Emery sarebbe ricaduta su Nuno Tavares dell’Arsenal, che per costi, età e caratteristiche tecnico-fisiche rappresenta essere l’alternativa ideale a Digne sulla sinistra per i Villains.

A fronte di questo Acuna potrebbe rimanere a Siviglia anche nella prossima stagione, ma nelle prossime ore potrebbe cambiare per l’appunto qualcosa, con la Serie A pronta a prendersi la scena.

Un altro campione del mondo nella capitale: Acuna possibile opportunità

Ad oggi Acuna rappresenta essere una vera e propria opportunità in questo calciomercato, anche perché per lasciarlo partire il Siviglia chiede solo 10 milioni di euro. Presto un club di Serie A potrebbe sfruttare questa cosa, accogliendo un altro campione del mondo in Italia.

Ad oggi la destinazione più probabile per l’argentino parrebbe essere la capitale, Roma, ma non il club del quale si è parlato sino ad oggi. Nel corso di queste settimane il nome di Marcos Acuna è stato accostato in maniera insistente alla Lazio, ma l’arrivo di Luca Pellegrini chiude di fatto le porte all’esterno del Siviglia. A godere di questa situazione alla fine potrebbe essere proprio la Roma, che potrebbe compiere uno sgarro ai cugini laziali chiudendo eventualmente l’operazione Acuna grazie anche all’intermediazione degli stessi Dybala e Paredes. Nulla esclude, comunque, che alla fine l’argentino possa rimanere proprio al Siviglia.