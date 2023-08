Calciomercato Milan, blitz di Furlani: affare lampo, arriva il bomber

E proprio nel mentre la squadra è in campo allo stadio Dall’Ara per l’esordio in campionato contro il Bologna, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani avrebbe in pratica accelerato il passo per regalare a Stefano Pioli il decimo rinforzo di questa intensa estate di calciomercato.

Il dirigente, con un blitz, ha infatti avvicinato sempre di più il bomber al Diavolo, aspetto da non sottovalutare dato che sul giocatore ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa. Con questa mossa, dunque, l’impressione è che il Milan sia ora in vantaggio rispetto a tutti quanti.

La priorità ora però è la partita di Bologna, ma nessuno esclude che nelle ore successiva al triplice fischio di questa Furlani non possa decidere di chiudere questa trattativa con la repentinità che lo ha contraddistinto nel corso di questa estate.

Calciomercato Milan, assalto al nuovo bomber: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dà l’impressione di non fermarsi un minuto, nonostante la squadra sia in campo proprio in questo momento a Bologna contro gli emiliani di Thiago Motta.

Fino ad oggi il Diavolo ha fatto tanto in questa sessione, mettendo a segno ben otto colpi che presto diventeranno nove con l’arrivo di Marco Pellegrino. Il giovane difensore argentino, però, non sarà l’ultimo rinforzo che il club rossonero regalerà a Stefano Pioli, dato che l’intenzione di Giorgio Furlani sarebbe quella di “esagerare” ed andare in doppia cifra in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, con un blitz lampo l’amministratore delegato del Milan potrebbe presto mettere a disposizione del tecnico rossonero la tanto bramata nuova prima punta, bocciando così l’ipotesi Okafor che diventa ufficialmente la prima scelta per la fascia sinistra come vice Leao.

Stando infatti a quanto riportato da José Higuera Sellitri sul proprio profilo Twitter, dalle parti di via Aldo Rossi sarebbe tornato nuovamente in auge il nome di Jonathan David per andare a completare -e rinforzare- il reparto offensivo del Milan in questo calciomercato.

Milan, torna di moda il nome di David: non scendono le richieste del Lille

Sellistri parla di un ritorno di fiamma del Milan per Jonathan David, ma al momento le richieste -folli- del Lille non renderebbero realmente il canadese un nome caldo per l’attacco del Diavolo.

Ovvio, il profilo per età e caratteristiche rappresenterebbe essere il rinforzo ideale per la formazione di Stefano Pioli, ed un interesse nel corso di questi mesi c’è stato, ma i Les Dogues non valutano David meno di 50-60 milioni di euro, motivo per il quale, salvo incredibili colpi di scena, il Milan non ne investirà così tanti dopo averne già cacciati 120 e passa nel corso di queste settimane.

La storia potrebbe cambiare solo nel momento in cui Cardinale decidesse di mettere a disposizione di Furlani ancora più fondi, ma al momento non arrivano conferme in merito.

Le alternative low cost a David: il Milan guarda sempre in Francia

A questo punto potremmo dire che Jonathan David è il sogno proibito dell’estate di calciomercato del Milan. Il canadese piace, forse anche troppo, al Diavolo, che conscio di poterselo permettere avrebbe iniziato a valutare anche delle alternative “low cost”, ma comunque di spessore.

Fra queste ci sarebbero Fullkrug del Werder Brema ed Armando Broja del Chelsea, ma il preferito del Milan al momento è Hugo Ekitike del PSG, giocatore che il Diavolo starebbe provando a prendere in prestito, formula che invece non piacerebbe affatto al club di Al Kheliaifi che, dal canto suo, chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire l’U21 francese.