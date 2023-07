Un nuovo giocatore lascia in maniera definitiva l’Italia per andare in Arabia Saudita. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo di mercato.

C’è l’annuncio in merito a questa indiscrezione di calciomercato che riguarda il calciatore di Serie A che è pronto a lasciare l’Italia per andare in Arabia Saudita. I club arabi sono i protagonisti assoluti di questa sessione estiva, dopo Brozovic e Milinkovic un altro giocatore che milita nel nostro campionato potrebbe fare le valigie e andare via per firmare il contratto della vita. Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questa trattativa.

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il futuro del calciatore di Serie A. Gli arabi stanno facendo sul serio e sono pronti ad ingaggiarlo nel corso di questa sessione estiva 2023. Dopo Brozovic e Milinkovic, un altro centrocampista può andare nella Saudi Pro League. Contratto della vita per il calciatore, considerando anche gli alti stipendi proposti dagli sceicchi che vogliono rinnovare il calcio saudita.

Calciomercato: svolta a sorpresa, sta andando in Arabia Saudita

C’è una ricca offerta da parte del club arabo che ha messo nel mirino il giocatore di Serie A. La Saudi Pro League pesca ancora in Italia per rinforzare gli organici delle squadre saudite. Una mossa a sorpresa e quasi inaspettata con i club arabi che hanno puntato con decisione sul calciatore che è finito ai margini della rosa.

Ecco tutti i dettagli riguardo l’interesse del club arabo nei confronti del calciatore del Cagliari che è pronto a lasciare la Sardegna, anche in virtù della mancata fiducia della squadra rossoblù. Mister Ranieri ha fatto altre scelte ed è per questo motivo che ha messo alla porta il giocatore che si allena nel ritiro del Cagliari ma ha già le valigie in mano. Il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita.

Arrivano delle novità riguardo l’offerta per Gaston Pereiro che è pronto a lasciare Cagliari per andare in Arabia Saudita.

Ultime notizie calciomercato Cagliari: Pereiro in Arabia Saudita, gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è una buona offerta dall’Arabia per Gaston Pereiro. Il trequartista uruguaiano, tornato a Cagliari dopo il prestito al Nacional Montevideo, non rientra nel progetto tecnico del club rossoblù. Per questa ragione la società ha deciso di cederlo in questa sessione estiva di calciomercato. E’ arrivata una proposta importante da parte dell‘Arabia Saudita che vuole prendere dal Cagliari Pereiro. Valutazioni in corso da parte del calciatore che in questo momento è in ritiro con la squadra sarda. Nelle prossime ore deciderà meglio il suo futuro e se accettare o meno la proposta che arriva dal campionato arabo.