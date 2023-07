Calciomercato: 30 mln per il bomber, accordo con i nerazzurri

C’è la svolta per quanto riguarda il colpo in attacco dei nerazzurri. La società ha deciso di investire 30 milioni di euro per prendere il nuovo bomber.

Nuovi aggiornamenti riguardo il trasferimento dell’attaccante in Italia. Il calciatore è molto vicino al club che ha deciso di investire oltre 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per portare a casa il calciatore che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa.

C’è il primo colpo che potrà dare il via al valzer dei bomber in Serie A. S’è finalmente sbloccata la trattativa di calciomercato con il calciatore che è vicino alla firma con i nerazzurri. La società ha deciso di investire tanti soldi per portare a casa il giocatore. Le cifre in ballo superano i 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Una grossa operazione per il club che ha messo mano al portafogli per garantirsi il nuovo bomber che firmerà un contratto pluriennale con la società italiana.

Calciomercato: sbaragliata la concorrenza, arriva in Serie A

Tantissimi calciatori erano stati accostati al club ma alla fine la società ha deciso di chiudere per uno dei primi obiettivi di mercato. Seguito a lungo dagli scout, i dossier sul classe 2001 erano positivi. Ecco perché la società ha deciso di investire sul giovane talento che è pronto a vivere la sua prima esperienza nel campionato di Serie A.

Dopo la Francia e la Spagna adesso lo attende l’Italia. Oggetto di desiderio di tante società, anche inglesi, alla fine il calciatore si trasferirà in nerazzurro per la gioia del mister che potrà contare sul nuovo attaccante.

Stando infatti a quanto riportato dall’Eco di Bergamo, l’Atalanta ha chiuso per l’acquisto in questo calciomercato di El Bilal Touré. Alla fine l’accordo si è chiuso con l’attaccnate che sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri. Una trattativa sbloccata anche grazie alla cessione di Boga al Nizza per 18 milioni di euro.

El Bilal Touré all’Atalanta, accordo raggiunto: le cifre

Entro questa settimana El Bilal Touré concluderà il suo trasferimento all’Atalanta. Il classe 2001 si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto. L’attaccante della Nazionale maliana è considerato un grande prospetto, nelle sue ultime stagioni ha messo a segno 7 gol in 21 partite in Liga nell’Almeria e prima 9 gol in 64 partite con il Reims. Adesso lo attende la Serie A. Ecco le cifre ufficiali riguardo il trasferimento all’Atalanta di El Bilal Touré: all’Almeria andranno 28 milioni più 3 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Intanto, dal Psg potrebbe arrivare un altro attaccante.

Calciomercato Atalanta: non solo El Bilal Touré, sullo sfondo anche Ekitike del Psg

Oltre al colpo El Bilal Touré dall’Almeria, l’Atalanta è pronta a chiudere anche per l’acquisto di un altro attaccante. I nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane classe 2002 del Psg Hugo Ekitike che resta il primo nella lista dei dirigenti bergamaschi.