Ana Quiles lascia senza fiato: spacco clamoroso

Ana Quiles riesce sempre a dare spettacolo con le sue foto veramente sensuali. Questa volta si è assolutamente superata per i fan

Su Instagram è diventata una vera star, con i post balneari e non che vengono attesi tanto quanto le bombe di mercato. L’ambito calcistico le va decisamente troppo stretto. Vedere per credere.

Abbiamo imparato a conoscerla soprattutto in periodo di calciomercato per la sua ottima conoscenza dell’ambiente spagnolo e delle notizie che provenivano da quella realtà. Ana Quiles è diventata però nel corso del tempo sempre più completa dal punto di vista giornalistico e professionale, svariando anche in altri campi.

Una come lei non può essere definita come semplice esperta di trattative ma ha una competenza calcistica e sportiva di primo rilievo. Pensare che Ana arrivò giovanissima in Italia, prima per completare un percorso di studi e poi per provare a confrontarsi con la nostra realtà professionale. Di lei sappiamo che il nome completo è Ana Quiles Boix e ha 30 anni (anche se non di dice mai l’età di una signora).

La sua città natale nonché quadra di appartenenza è Elche, di cui addirittura il nonno era uno dei proprietari. Il piccolo paesino a 4 ore di auto da Madrid è diventato famoso anche in Lia spagnola, con una storica promozione qualche tempo fa. Lei però da lì ha spiccato il volo fino ad arrivare a Roma. Nelle televisioni locali ha mosso i primi passi, facendosi notare anche in Rai.

Ana Quiles, vestito e spacco da urlo: sembra una vera principessa – FOTO

Nel corso della sua vita ha provato anche l’esperienza negli Stati Uniti, a Miami, dove ha vissuto una felice parentesi prima di tornare in Spagna. Da lì il salto verso il nostro paese, con una borsa di studio e tanta voglia di emergere.

Oltre alla passione sportiva, per il calcio in particolar modo, Ana Quiles è anche seguitissima sui social. Su Instagram può vantare circa 156.000 followers, in continuo aumento e la spunta blu riconosciuta del personaggio pubblico.

Uno degli ultimi post che ha condiviso proprio su Instagram la vede in una posa super sensuale, con un vestito color oro che presenta uno spacco mozzafiato sulle gambe. Un’acconciatura da principessa per una cerimonia che si è tenuta a San Lorenzo Del Escorial, a Madrid, e che l’ha vista davvero in forma strepitosa. In altre foto la si può vedere in perfetta tinta anche con la cover del proprio smartphone, anche perché una come lei cura sempre il dettaglio.