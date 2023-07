Juventus: Bonucci scaricato, lui firma con i rivali in Serie A

Rottura totale tra la Juventus e Bonucci con Allegri e il nuovo direttore sportivo Giuntoli che hanno deciso di farlo fuori rosa e ora il calciomercato per il centrale italiano si accende in Serie A e non solo.

Il calciatore è pronto ad una nuova sfida in vista della prossima stagione e del futuro, perché ora arrivano diversi aggiornamenti importanti per quanto accaduto negli ultimi giorni.

La società bianconera guarda al futuro e non vede Leo nel progetto, che è stato già messo da parte e avvisato che dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Ora il giocatore è pronto a capire che tipo di sfida andrà a trovare.

Calciomercato: la Juve fa fuori Bonucci, lui sceglie l’Italia

Tante le offerte che si sarebbero accavallate nelle ultime ore a Bonucci e i suoi agenti dopo che la Juventus ha comunicato di non volere più in rosa l’esperto centrale italiano 36enne che in questa finestra di calciomercato saluterà ancora una volta la Juve come capitato negli anni passati, ma questa volta sarà un addio definitivo. Decisiva la scelta del duo Allegri-Giuntoli che hanno voluto far fuori il giocatore che ha ancora un anno di contratto fino al 2024 a 6,5 milioni netti a stagione.

Per lui non c’è più possibilità di restare però e se vorrà farlo lo dovrà fare da fuori rosa perché non gli sarà concessa la possibilità di riscattare le ultime deludenti stagioni e giocare. Bonucci è stato escluso dal nuovo progetto della Juventus e ora starà a lui trovarsi la migliore sistemazione, perché già delle offerte al club bianconero sarebbero arrivate ma sarà il centrale a decidere per chi giocare.

Secondo le ultime notizie la scelta di Bonucci sembrerebbe quella di restare ancora una volta in Italia, andando a giocare per una squadra rivale della Juve sempre in Serie A. Diverse le possibilità che si sarebbero venute a creare nelle ultime ore per il calciatore.

Serie A: Bonucci tra Lazio e Roma in Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport il futuro di Leonardo Bonucci sarà lontano dalla Juventus ma potrebbe restare ancora in Italia. Perché in Serie A si sono fatte avanti Lazio e Roma che possono provare ad approfittare dell’occasione per andare ad inserire un po’ di esperienza nella retroguardia.

Ora Bonucci ha voglia di riscatto dopo quanto accaduto con la Juve e per questo motivo accetterebbe un trasferimento alla Lazio o alla Roma. Come in passato è andato a giocare per il Milan.

Calciomercato: Lazio e Roma su Bonucci, le cifre

Oltre a Lazio e Roma però per Bonucci si sono fatti avanti anche Fenerbahce e Galatasaray che hanno anche già avanzato un’offerta molto importante per lui. Al momento però il giocatore non è convinto della destinazione turca e valuta un trasferimento nella Capitale dove ci sarebbero due squadre pronte a chiudere.

Lazio e Roma possono ingaggiare Bonucci che può firmare con una riduzione dello stipendio per 3,5 milioni a stagione. Il giocatore vuole restare in Italia per arrivare al top a quello che dovrebbe essere il suo ultimo Europeo nel 2024 con la Nazionale.