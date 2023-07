Ribaltone Sommer: niente Inter, va in un’altra big di A

Il futuro di Sommer sta tenendo banco ormai da tempo in questo calciomercato. L’Inter non chiude e un’altra big è pronta ad approfittarne.

Il futuro di Sommer continua ad essere ricco di incertezze. Da una parte, come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione, c’è l’Inter che spinge per cercare di trovare l’intesa, ma per il momento l’accordo ancora non è arrivato.

Questo sta permettendo ad un’altra big di Serie A di inserirsi in questa corsa di calciomercato. Si tratta di una ipotesi da considerare soprattutto nelle prossime settimane visto che, almeno per ora, i nerazzurri sono in vantaggio nell’acquistare il portiere.

Calciomercato: prendono Sommer, si paga la clausola rescissoria

L’Inter sta spingendo per arrivare ad un accordo con il Bayern Monaco per Sommer. Stando a quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, è tutto fatto, ma i tedeschi non lo liberano fin quando non hanno in mano un sostituto. Questo permette l’inserimento anche di altre squadre in questa corsa considerando che i nerazzurri non possono aspettare ancora molto tempo. I portieri ad Inzaghi mancano e per questo motivo c’è bisogno di accelerare per arrivare ad una soluzione e non è da escludere che alla fine si possa mollare lo svizzero e andare su un altro estremo difensore.

Secondo quanto riferito da labaroviola.com, la Fiorentina segue con attenzione questa vicenda di calciomercato. Commisso, infatti, sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria in caso di mancato passaggio di Sommer all’Inter. Una possibilità da seguire con attenzione visto che anche la Viola è alla ricerca di una valida alternativa a Terracciano.

Per il momento, come detto in precedenza, l’Inter ha un vantaggio. Ma i nerazzurri non aspettano fino alla fine e per questo motivo non possiamo escludere che nel giro di poco tempo la Fiorentina non possa passare nuovamente in pole position nella speranza di andare a chiudere un rinforzo importante per la Conference.

Mercato: la Fiorentina pensa a Sommer

