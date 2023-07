Colpaccio in Serie A: arriva dall’Inter!

Nuovo colpaccio in serie A! Il giocatore arriverà dall’Inter: i tifosi sono in estasi. Si tratta di un vero e proprio colpo per questo club.

Con il calciomercato aperto il colpo è sempre dietro l’angolo. Vale per tutti i club di serie A, sia le big che quelli meno blasonati.

Ormai mancano solo tre settimane all’inizio del campionato e dunque si inizia a fare sul serio sia nelle amichevoli pre-campionato sia nella ricerca dei propri colpi. I tasselli mancanti nelle varie squadre iniziano ad essere acquistati perché nessuno vuole farsi trovare impreparato per l’esordio stagionale.

In Serie A è vicino un nuovo colpaccio: c’è l’accordo per un calciatore che proviene dall’Inter e in questa stagione cambierà maglia. La proposta è arrivata, adesso starà al giocatore dover decidere entro poche ore. Ma si va sicuramente verso la fumata bianca e il suo ritorno sarà cosa fatta.

Parliamo di Danilo D’Ambrosio, un veterano che per anni è stato all’Inter. Il giocatore campano, classe 1988, ha giocato per 9 stagioni in nerazzurro collezionando ben 226 presenze e 17 gol. Prima si era messo in mostra con la casacca del Torino per altre quattro stagioni.

Colpaccio in serie A, dall’Inter ecco un gradito ritorno

Insomma, a D’Ambrosio l’esperienza di certo non manca. La notizia di quest’estate è stata il mancato prolungamento di contratto con l’Inter, con il difensore che è andato via da svincolato. Dunque per lui si tratta solo di trovare una nuova sistemazione prima possibile.

La squadra che sembra essere seriamente interessata al duttile calciatore, capace di fare sia il centrale che l’esterno, è il Genoa. Il club rossoblù, neopromosso in serie A dopo un solo anno di purgatorio nella serie cadetta, ha già fatto la propria offerta per il classe ’88. D’Ambrosio, che ricordiamo dunque è svincolato, ha preso tempo ma entro qualche giorno darà la sua risposta. Il calciatore è orientato verso il sì, accetterà la proposta genoana. La voglia di rimettersi in pista è molto alta. Ma attenzione anche al Monza, che ha chiesto informazioni su di lui e potrebbe decidere in extremis di affondare il colpo, diventando una serissima concorrente per il club ligure.

D’altronde all’inizio della stagione manca sempre meno e ad eventuali proposte rifiutate significa sempre meno chance di trovare una squadra. La volontà di D’Ambrosio è quella di proseguire, possibilmente in serie A. E l’ambizioso Genoa gli offre quest’opportunità. Anche perché in rossoblù verosimilmente farebbe il titolare, considerando come manchi proprio un giocatore duttile della sua caratura.