Via libera alla Juve: colpo da 20 milioni

Il prossimo colpo della Juventus è un promettente esterno d’attacco valutato circa 20 milioni di euro: la trattativa sembra in chiusura.

Linea verde per la Juventus, che sembra pronta ad abbracciare diversi cambiamenti durante questa sessione di calciomercato appena aperta. L’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare nella sapienti mani di mister Massimiliano Allegri una squadra in grado di lottare per le prime posizioni in Serie A e che sia futuribile. Acquistare giovani calciatori promettenti permetterebbe alla Vecchia Signora di guardare al futuro con grande ottimismo.

Per questo il probabile rinforzo sulle corsie esterne è un giocatore di poco più di vent’anni. Si sta parlando tanto anche del calciomercato in uscita per quanto riguarda la Juventus e, visto che molto probabilmente diversi protagonisti degli ultimi anni andranno via, ai piani alti del club non rimane che guardarsi intorno alla ricerca dei migliori rinforzi.

La Juventus sembra quindi aver già adocchiato il suo prossimo colpo: si tratta di un esterno particolarmente promettente valutato intorno ai 20 milioni di euro. Somma che al suo club di appartenenza farebbe particolarmente comodo. Soprattutto per allestire la squadra in vista del prossimo campionato, i contatti sono già stati avviati.

Calciomercato Juventus, si guarda in Spagna per le corsie esterne

Il profilo in questione è quello di Luiz Henrique, ala destra nata nel 2001 cresciuta nel Fluminense e approdata in Europa giusta la scorsa estate in cambio di 8 milioni di euro. Oggi il suo valore è già cresciuto più del doppio e il Betis, che nell’estate del 2022 lo ha fatto arrivare in Spagna, sembra pronto a dare vita ad una ricca plusvalenza.

Quest’anno l’attaccante esterno nato a Petropolis, nello stato di Rio de Janeiro, ha preso parte a 33 partite, considerando solo LaLiga, dove ha giocato soprattutto sulla corsia di destra. Eccezion fatta per il match perso contro l’Atletico Madrid che lo ha visto venir dirottato sulla fascia opposta. Quest’anno, nei match relativi al solo campionato, Luiz Henrique ha segnato un solo gol, al Rayo Vallecano, e fornito 3 assist.

Numeri non proprio esaltanti per l’attaccante esterno classe 2001 che sarebbe tuttavia felice, dopo aver aiutato il Betis a confermarsi in Europa League, di provare una nuova avventura altrove. In Serie A continuano a puntargli gli occhi addosso, specialmente in casa Juventus dove la pista sembrerebbe essere particolarmente calda. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare.