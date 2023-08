Formazione Cagliari 2023/24: oggi giocherebbe così

Il Cagliari torna in Serie A e ha voglia di restarci, per questo motivo sono arrivati acquisti di calciomercato importanti per la squadra di Claudio Ranieri che si prepara alla nuova stagione.

Ci sono già tante novità per i tifosi sardi perché il club ha fatto davvero dei movimenti importanti per quella che sarà la nuova annata del Cagliari in vista del prossimo anno.

Lo scorso anno è stato compiuto un miracolo vero e proprio da parte dell’allenatore del Cagliari che ora vuole fare di tutto per ottenere altri grandi e storici risultati con i sardi.

Formazione Cagliari 2023 2024: le scelte di Ranieri

Formazione Cagliari 2023, diverse sorprese tra le scelte dell’allenatore che vuole provare a fare un altro miracolo confermandosi nella massima sere italiana. Ci sono stati importanti acquisti del Cagliari come Shomurodov, Sulemana, Augello, Di Pardo, Scuffet e Jankto. In uscita, invece, tra quelle improtanti solo Bellanova, Walukiewicz e Cragno. Claudio Ranieri è pronto a scendere in campo con una formazione del genere per il Cagliari:

Formazione Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.