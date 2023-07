Juve, nuova sfida all’Inter: si tratta del grande ex

La Juventus sfida ancora l’Inter: stavolta vuole ‘soffiargli’ un grande ex bianconero, nuovo obiettivo per i nerazzurro.

Tra Juventus e Inter adesso è guerra aperta. Dopo le iniziali schermaglie di mercato, le due big del nostro campionato hanno iniziato a scambiarsi reciproci sgarbi. Dall’affare Lukaku alla questione Cuadrado, bianconeri e nerazzurri continuano a colpirsi in maniera più o meno plateale.

L’ultimo affronto dei bianconeri potrebbe però essere quello decisivo: la Vecchia Signora ha messo infatti gli occhi su un suo grande ex ed è pronta a strapparlo proprio alla concorrenza del Biscione.

Non è un segreto che due grandi squadre, con mezzi finanziari al momento limitati, possano mettere nel mirino gli stessi giocatori. In queste prime settimane di mercato è capitato a quasi tutte le italiane scontrarsi per giocatori di esperienza e qualità e dal prezzo basso.

Quando però lo scontro ha per protagoniste l’Inter e la Juventus, specialmente dopo quanto successo negli ultimi giorni, è normale che le acque siano più agitate e che ogni manovra sia destinata a fare scalpore. Soprattutto se si tratta di una manovra apparentemente di disturbo che potrebbe però rendere il mercato della squadra nerazzurra davvero complicato in questa fase.

Juventus, che sgarbo all’Inter: nel mirino un altro attaccante che piace ai nerazzurri

L’affaire Lukaku ha complicato moltissimo i piani nerazzurri per il mercato, specialmente in attacco. La scelta di Big Rom di aprire alla Juve ha spiazzato l’Inter, costringendo Marotta e gli altri dirigenti a optare per un piano b. E il profilo ideale per accontentare Simone Inzaghi sembrava essere stato individuato in Alvaro Morata. L’ex Juventus, sondato negli scorsi giorni anche da Milan e Roma, avrebbe in queste ore trovato l’accordo con la dirigenza nerazzurra. Ma l’intromissione improvvisa della Juve potrebbe far saltare anche questa trattativa.

Alla ricerca di un nuovo attaccante, in grado eventualmente di rimpiazzare il partente Vlahovic, la Juve sembrava voler coprire quella casella solo con Lukaku. Forse per le difficoltà di un affare comunque estremamente oneroso, o magari semplicemente per mettere ancora una volta i bastoni tra le ruote all’Inter, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la società bianconera si sarebbe inserita di prepotenza nella trattativa per Morata, forte delle difficoltà delle rivali per il pagamento della clausola rescissoria.

Alvaro verrà infatti lasciato partire dall’Atlético, stando a quanto trapela dalla Spagna, solo dietro il pagamento della clausola da 21 milioni di euro. Una somma che l’Inter non ha avvicinato, fermandosi a un’offerta di 15 milioni pagabili in più esercizi. Comunque superiore a quella proposta dalla Roma.

Dovesse però cedere il centravanti serbo, la Juve avrebbe sicuramente la liquidità per coprire anche l’eventuale acquisto di Morata, in alternativa a Lukaku o magari per affiancare il belga in un attacco a due a quel punto davvero spaventoso, considerando che in bianconero rimarrà anche un centravanti di scorta di alto livello come Milik. Per ora si tratta però solo di ipotesi. Solo quando si tratterà di affondare il colpo scopriremo chi starà bluffando e chi invece fa sul serio per lo spagnolo.