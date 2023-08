Spalletti Italia: salta tutto, il motivo

Arrivano aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie riguardanti il possibile approdo di Luciano Spalletti all’Italia come commissario tecnico.

Una situazione davvero particolare questa che riguarda il futuro del prossimo ct della Nazionale che dovrà arrivare dopo l’addio di Roberto Mancini che è pronto a firmare in Arabia Saudita con l’altra Nazionale dei grandi sceicchi.

Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire questa situazione in vista dei prossimi anni. Una svolta potrebbe arrivare a momenti per questa vicenda.

Calciomercato: Spalletti Italia, la scelta di Gravina

L’ormai ex ct Roberto Mancini ha detto addio alla Nazionale dell’Italia, perché il commissario tecnico ha presentato le dimissioni in questi giorni che sono state accettate dalla Federcalcio con l’addio immediato dell’allenatore che ora è già pronto ad approdare in una nuova squadra e lavorare subito, lo farà con la Nazionale dell’Arabia Saudita che si è presentata con una maxi offerta da 40 milioni di euro a stagione per l’ex ct italiano. Ora c’è già la scelta del sostituto, si tratta di Spalletti.

In queste ultime ore sono stati tanti i nomi accostati alla Nazionale, da i più giovani e inesperti ai nomi più importanti e alla fine è arrivata la decisione forte da parte della Federcalcio di andare a trovare un accordo con Luciano Spalletti per la panchina dell’Italia. Alla fine proprio l’ex allenatore del Napoli è stata la prima scelta ed è riuscito a trovare un accordo di massima per la panchina della Nazionale. Ora però c’è un altro problema da superare.

Spalletti ct Italia: trattativa con De Laurentiis

De Laurentiis chiede la cifra da pagare dalla Federcalcio per liberare Spalletti e farlo firmare con l’Italia. Una situazione di stallo al momento che potrebbe anche complicare tutto.

Contatti continui tra De Laurentiis e Gravina per dare il via libera a Spalletti di allenare subito l’Italia. Senza l’ok del presidente azzurro l’affare potrebbe quindi saltare e l’arrivo del tecnico sulla panchina della Nazionale potrebbe slittare nel 2024.

Italia: Spalletti aspetta e spera nell’ok di ADL

Luciano Spalletti spinge per approdare sulla panchina dell’Italia e raggiungere grandi obiettivo con la Nazionale. Il tecnico spera di riuscire alla fine a convincere De Laurentiis per liberarlo e dargli la grande occasione di approdare sulla panchina azzurra.

L’allenatore aveva fatto una promessa ai tifosi, dicendo che in breve tempo non avrebbe mai avuto la forza di scendere in campo con un altro club contro il Napoli. Alla fine è proprio così che può andare, perché non è un club che andrà ad allenare Spalletti, ma si tratta dell’Italia. L’ultimo ostacolo è ADL.